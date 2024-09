Rechter stelt uitspraak over zwijggeld Trump uit tot na de verkiezingen

Trump is al schuldig bevonden in de zaak en zou op 18 september zijn straf te horen krijgen, maar hij had de rechter gevraagd om het vonnis uit te stellen. De uitspraak wordt nu verwacht op 26 november, drie weken na de verkiezingen. Eerder was de uitspraak al verschoven van juli naar september.

Manipulatie

Ook vroegen de advocaten om uitstel na een uitspraak van het Hooggerechtshof over de brede onschendbaarheid van presidenten. Het hoogste rechtsorgaan in de VS oordeelde in juli dat een president in zijn of haar ambtsperiode voor "officiële handelingen" immuniteit geniet en dat dat niet geldt voor "niet-officiële handelingen". De advocaten willen weten of de uitspraak van het Hooggerechtshof een vonnis in de zaak rond Stormy Daniels in de weg staat.