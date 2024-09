Reuters Olivier van de Voort

NOS Sport • vandaag, 18:53 Van de Voort zwemt naar paralympisch goud op 100 meter rugslag, straks meer goudkansen

Zwemmer Olivier van de Voort heeft zijn favorietenrol op de 100 meter rugslag in de S10-klasse waargemaakt op de Paralympische Spelen van Parijs. In het paralympische bad snelde de Nederlander naar goud (59,04), nipt voor de Italiaan Stefano Raimondi (59,29). Brons ging naar de Australiër Thomas Gallagher (1.01,34)

Acht jaar na de Spelen van Rio waar Van der Voort zilver pakte op de 100 meter rugslag veroverde hij nu het goud. Van der Voort, die als elfjarige zijn been verloor tijdens een ongeluk met zijn paard, stopte na de Paralympische Spelen in Brazilië met zwemmen om te concentreren op zijn studie. Voor zijn comeback werd een plan gesmeed om in Parijs nog een keer voor goud te gaan. Het lukte.

Bas Takken, de andere Nederlander in de rugslagfinale, finishte als zesde in 1.01,97.

Kruger vierde

Op een volle zwemavond met tal van Nederlanders zwom Lisa Kruger naar de vierde plek in de finale van de 100 meter rugslag in de S10-klasse bij de vrouwen. Het scheelde niks met de derde plek. Kruger tikte 0,02 later aan. Het goud was voor de Hongaarse Bianka Pap. De 24-jarige Kruger had eerder deze Spelen al wel brons gewonnen op de 100 meter schoolslag.

Ook voor Florianne Bultje was het even balen, toen zij in de finale van de 100 meter vlinderslag in de S9-klasse nipt als vierde aantikte. Bultje, toch zeker medaillekanshebber, kwam 0,24 seconden tekort voor het brons. Het goud ging naar de Amerikaanse Christie Raleigh-Crossley.

En er komen meer Nederlanders aan. Rogier Dorsman gaat op de 100 meter vlinderslag (S11) voor zijn derde gouden medaille in Parijs. Ook probeert Marc Evers op de 100 meter rugslag (S14) een medaille te halen.

De codes van het paralympisch zwemmen uitgelegd De letters die gebruikt worden bij het paralympisch zwemmen, zoals SB13 en SM10, verwijzen naar de zwemslag, ofwel de sportklasse: S (Swimming): Vrije slag, vlinderslag en rugslag, SB (Swimming Breaststroke): Schoolslag, SM (Swimming Medley): Wisselslag. De cijfers bij het paralympisch zwemmen gaan over de classificatie van de handicap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen beperkingen: fysiek (1 t/m 10, van licht tot zwaar), visueel (11 t/m 13, van blind of zeer slechtziend tot beste visuele scherpte) en verstandelijk (14).