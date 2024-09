Reuters Fico spreekt met de pers bij zijn terugkeer in Handlová

NOS Nieuws • vandaag, 17:55 Slowaakse premier Fico keert terug naar plek waar hij werd neergeschoten

De Slowaakse premier Fico heeft de stad bezocht waar hij in mei werd neergeschoten. De 59-jarige Fico was destijds in Handlová voor een kabinetsvergadering. Toen hij daarna naar buiten liep en handen schudde met het publiek werd hij geraakt door vier kogels.

De premier verkeerde dagenlang in levensgevaar en moest meerdere operaties ondergaan. Vorige maand hervatte hij een deel van zijn werkzaamheden. De verdachte van de aanslag werd direct opgepakt. Hij had een politiek motief en wilde Fico iets aandoen vanwege diens politieke ideeën. Over de achtergrond en denkbeelden van de man is verder weinig bekendgemaakt.

Schuld aan oppositie en media

Al kort na de moordaanslag gaf de pro-Russische Fico de schuld aan de oppositie en verschillende media in het land. Hij herhaalde die boodschap bij zijn terugkeer naar Handlová. "Geloof me, ik heb een trauma, maar niet van de moordaanslag", zei Fico. "Ik ben getraumatiseerd door de oppositie en enkele media, door wat ze doen. Want ze creëren een sfeer die kan leiden tot een herhaling van een soortgelijk verhaal."

De premier opende een gerenoveerde school in Handlová en stand daarna de pers te woord:

0:34 Premier Fico: 'Getraumatiseerd, maar niet door de aanslag'

Fico beschuldigde progressieve tegenstanders ervan de politieke spanningen aan te wakkeren, wat volgens hem zou kunnen leiden tot meer aanvallen. De dader van de aanslag noemt hij "een activistisch lid die de oppositie steunt".

Eerder haalde Fico al uit naar "progressieve en liberale media". "Sorry dat ik het overleefd heb, maar ik ben terug", schreef hij bij een foto van zichzelf op sociale media.

Hervormingen

Fico kwam vorig jaar opnieuw aan de macht, nadat hij eerder ook al eens twee keer premier was. Sinds zijn aantreden probeert Fico verschillende staatsinstellingen te hervormen, wat op veel kritiek kan rekenen van de oppositie. Ook wil hij recente anti-corruptiemaatregelen terugdraaien en heeft hij omstreden juridische hervormingen gepland. Zijn plannen leidden tot protesten in Slowakije.

Slowakije kreeg al enkele waarschuwingen van de Europese Unie dat het niet goed gaat met de rechtsstaat en de persvrijheid in het land. De regering van het land noemde die kritiek misleidend. "De beoordelingen zijn gebaseerd op anti-regeringskranten."

Fico is al langere tijd kritisch over de belangrijkste Slowaakse nieuwsmedia en hun berichtgeving. Ook heeft hij zich fel uitgesproken tegen progressieve ideologieën.