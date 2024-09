Reuters Na het incident werd het gebied door de politie afgezet

NOS Nieuws • vandaag, 17:01 Schutter München kocht geweer bij wapenverzamelaar dag voor aanslag

De 18-jarige Oostenrijker die gisteren het vuur opende voor het Israëlische consulaat in München, kocht zijn wapen een dag van tevoren. Dat zegt de Oostenrijkse veiligheidschef Franz Ruf. Het wapen kocht hij van een Oostenrijkse wapenverzamelaar uit Salzburg via een online platform. Ook kocht hij bij de Salzburger een bajonet voor op het geweer en vijftig kogels.

Het geweer was een antieke karabijn uit de 19de eeuw. In Oostenrijk valt dat type in de zogenoemde C-categorie van wapens die zonder vergunning gekocht mogen worden door mensen die 18 jaar of ouder zijn. De kopers mogen geen strafblad hebben en het wapen moet binnen zes weken na de koop bij de lokale autoriteiten worden geregistreerd, die het dan controleren.

Volgens Oostenrijkse media gold er wel een wapenverbod tegen de 18-jarige Oostenrijker, maar de particuliere wapenhandelaar kon dat niet checken.

De dader zou gisterochtend van zijn woonplaats Salzburg naar München zijn gereden. Volgens de Duitse autoriteiten schoot hij daar op de gevel en deur van het NS-dokumentationszentrum, een museum over de geschiedenis van het nationaalsocialisme. Ook loste hij schoten op het Israëlisch consulaat en twee andere gebouwen.

Daarna probeerde de man om over het hek van het consulaat te klimmen, toen dat mislukte, brak hij kort in bij twee aangrenzende gebouwen. Vervolgens opende de Oostenrijker het vuur op vijf politieagenten in de buurt, aldus de Duitse autoriteiten. De verdachte werd doodgeschoten door de politie.

Motief

De autoriteiten gaan ervan uit dat de dader vanuit een antisemitisch of radicaal-islamitisch motief handelde en een terroristische aanslag had willen plegen op het Israëlische consulaat. Maar daar zijn nog geen concrete bewijzen voor gevonden.

Bij een inval in de woning van de dader en zijn ouders in Salzburg werden geen andere wapens of geradicaliseerd materiaal gevonden. Bij de veiligheidsdiensten stond de man bekend als islamist.