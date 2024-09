Verdachte (19) aangehouden voor beschieten tram in Rotterdam

Het schietincident gebeurde rond 13.15 uur op de Groene Hilledijk. Een man schoot toen op de tram. Twee mensen die buiten het voertuig stonden, raakten gewond. Gisteren meldde de politie dat de twee zich in de tram bevonden, maar inmiddels is duidelijk dat ze tijdens het schieten niet in de tram waren.

Eén van de gewonden is na de schietpartij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is zelf weggegaan, laat de politie weten. Ook de schutter sloeg op de vlucht.

Of de aangehouden verdachte ook de schutter is, is niet bekend, meldt Rijnmond. Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend.