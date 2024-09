'Meesterverteller' Maud Vanhauwaert wint debuutprijs

Schrijver Maud Vanhauwaert heeft de Hebban Debuutprijs gewonnen voor haar boek Tosca. De Vlaamse was enkele jaren geleden al stadsdichter van Antwerpen en met de roman maakte zij haar debuut in de proza.

'Literaire mengelmoes'

De schrijver bespreekt in het verhaal thema's als nieuw leven en de dood. Dergelijke onderwerpen leiden tot ingewikkelde vragen, hoopt Vanhauwaert. "Op veel vragen heb ik zelf nog geen antwoord. Ik hoop dat dit boek de lezer uitdaagt om hierover na te denken", vertelde ze eerder in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Het is lastig om het boek in een genre te plaatsen, zei Vanhauwaert. "Tosca is een mengelvorm. Een roman die net zo goed als poëziebundel gelezen kan worden. Het genre bepalen, dat laat ik aan de lezer over."