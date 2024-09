AFP De Oekraïense president in Ramstein

NOS Nieuws • vandaag, 14:46 Meer wapens voor Oekraïne, maar VS blijft tegen inzet diep in Rusland

Op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in het westen van Duitsland heeft de Oekraïense president Zelensky aangedrongen op meer wapensteun voor de oorlog tegen Rusland. Op de bijeenkomst sprak Zelensky onder meer met topmilitairen uit de Verenigde Staten en vijftig andere landen.

Er staat regelmatig een bijeenkomst gepland in Ramstein om te praten over de oorlog in Oekraïne, maar voor het eerst was de Oekraïense president fysiek aanwezig. Zelensky benadrukte dat groen licht om westerse wapens in te zetten in Rusland op dit moment het belangrijkste is wat hij nodig heeft.

Tot nu toe hebben slechts enkele landen (deels) toegezegd dat Oekraïne geleverde wapens en voertuigen mag gebruiken in Rusland. Zo zei de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim vorige week dat er geen restricties zijn opgelegd aan de geleverde Nederlandse F-16's en dat deze ook mogen worden ingezet in Rusland. In mei gaf Groot-Brittannië al meer bewegingsvrijheid aan Oekraïne als het gaat om het inzetten van de wapens in Rusland.

Wachten op VS

De Verenigde Staten, hofleverancier van wapens aan Oekraïne, is vooralsnog terughoudend. Het Witte Huis is bang dat de oorlog verder zal escaleren wanneer het toestaat dat Amerikaanse wapens diep in Rusland gebruikt worden. President Biden heeft Oekraïne wel toestemming gegeven om wapens net over de grens te gebruiken, lekte eind mei uit.

"We hebben deze toezegging nodig zodat we niet alleen in Oekraïne, maar ook in Rusland kunnen toeslaan", beargumenteerde Zelensky. "Rusland wordt zo gemotiveerd om tot vrede te komen. We moeten Russische steden en zelfs Russische militairen laten nadenken over wat ze nodig hebben: vrede of Poetin."

Oekraïne krijgt extra steun

In Ramstein maakte de VS wel bekend dat het land nog eens 250 miljoen dollar aan steun zal verstrekken aan Oekraïne. De Duitse minister van Defensie Pistorius voegde daaraan toe dat Duitsland twaalf houwitsers gaat leveren. Ook Groot-Brittannië stuurt 650 extra luchtverdedigingsraketten naar Oekraïne. Canada presenteerde een nieuw wapenpakket voor het Oekraïense leger.

De Nederlandse minister van Defensie Brekelmans kondigde aan dat Nederland zogenoemde lucht-luchtraketten levert die Oekraïense F-16's kunnen gebruiken om het luchtruim te verdedigen. Ook krijgt Oekraïne voor 80 miljoen euro aan "onderhouds- en instandhoudingsmaterialen" voor de gevechtstoestellen.

De Amerikaanse minister van Defensie Austin zei dat de bijeenkomst plaatsvond "op een dynamisch moment in de strijd". Austin doelt daarmee op de Oekraïense inval in de Russische regio Koersk. Sinds Oekraïense militairen daar een maand geleden de grens overstaken, hebben ze zo'n honderd plaatsen veroverd. De laatste weken stagneert de opmars wel.

Austin zei dat hoewel de Russen zich moeten verdedigen in Koersk, ze nog altijd blijven aanvallen op andere plekken. "Poetins kwaad zit diep", zei hij. Austin ziet de Russische militairen oprukken in de Donbas naar het strategisch gelegen Pokrovsk. De opmars ging de laatste dagen gepaard met grootschalige luchtaanvallen, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen in verschillende Oekraïense steden.

In Ramstein haalt Zelensky de luchtaanvallen aan om er bij de VS op aan te dringen de opgelegde beperkingen te versoepelen, zodat er ook in Rusland aangevallen kan worden.