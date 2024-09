Man die docent hogeschool aanviel ook verdacht van poging tot verkrachting

In samenwerking met

De man die eind mei een docent van de Fontys Hogeschool in Eindhoven belaagde in het schoolgebouw, wordt ook verdacht van een poging tot verkrachting. De vrouw kon ontsnappen en zo de verkrachting voorkomen, schrijft Omroep Brabant .

De man was eind mei op het terrein van de hogeschool. Wat hij daar deed, is onduidelijk. Toen hij de docent zag, duwde hij haar volgens het Openbaar Ministerie de wc in en eiste seks. De vrouw verzette zich en werd gestoken. Ze raakte daarbij lichtgewond.