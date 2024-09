NOS Sport • vandaag, 14:00 'Onverslaanbare' De Groot onderuit in paralympische rolstoeltennisfinale, Kamiji pakt goud

Rolstoeltennisster Diede de Groot is er niet in geslaagd in Parijs haar derde gouden paralympische medaille te veroveren. Na goud in het enkel- en dubbelspel in Tokio verloor ze vrijdagmiddag in de enkelspelfinale op het gravel van Roland Garros van de Japanse Yui Kamiji, 6-4, 3-6, 4-6.

Het is pas de derde nederlaag van De Groot in het enkelspel sinds ze in 2021 goud won bij de Spelen in Tokio. Het goud in Japan was aan het begin van een zegereeks die liefst 145 wedstrijden duurde. Aan die reeks kwam in mei van dit jaar een einde, toen ze verloor van de Chinese Li Xiaohui. Begin juli verloor De Groot ook al van Kamiji.

Herhaling van Tokio

De wedstrijd tussen De Groot en Kamiji was een herhaling van de finale van Tokio. Toen won De Groot in twee sets en net als toen werd ze flink getest door de Japanse.

De Nederlandse begon moeizaam tegen de nummer twee van de wereld, die haar een dag eerder ook al de baas was in het dubbelspel.

Kamiji brak de opslag van De Groot twee keer en liep snel uit naar een 4-1 voorsprong. De Groot richtte zich daarna op en won vijf games op rij om de eerste set naar zich toe te trekken.

Getty Images Yui Kamiji in actie tegen Diede de Groot

In de tweede set hadden beide speelsters veel moeite om hun opslag te behouden en tot aan 3-4 leverden ze allebei telkens hun service in. Kamiji was de eerste die de reeks van servicebreaks doorbrak en daarmee kwam ze in een zetel om de set te pakken.

In de volgende game kreeg ze al snel twee setpunten en dankzij een dubbele fout van De Groot won de Japanse de tweede set. Het was pas de eerste set die De Groot verloor in het enkelspel dit paralympisch toernooi.

In set drie ging het wederom lang gelijk op en waren er breaks over en weer. Weer sloeg Kamiji toe bij 3-4 door haar opslag te behouden en De Groot te breken. De Groot brak nog wel terug tot 4-5, maar de daaropvolgende game leverde ze wederom met een dubbele fout in.

Brons voor Van Koot

Vlak voor de partij van De Groot veroverde Aniek van Koot het brons. De 34-jarige won in de troostfinale met 7-6 (3), 6-1 van Wang Ziying.

Voor de Dinxperlose is het de zevende paralympische medaille. Ze won in het dubbelspel twee keer goud en twee keer zilver (onder meer donderdag in Parijs) en in het enkelspel al tweemaal zilver. In Tokio verloor ze nog de strijd om het brons.

Getty Images Aniek van Koot

Van Koot, in Tokio had het aanvankelijk lastig tegen de 26-jarige Wang. De Chinese liep in de eerste set voortvarend uit naar 5-2, maar Van Koot toonde karakter en won alsnog via de tiebreak (7-3) de set. Het verzet van Wang was gebroken en de Chinese won vervolgens nog maar één game.