Na verloren dubbelfinale pakt rolstoeltennisster Van Koot brons in enkelspel

Rolstoeltennisster Aniek van Koot heeft bij de Paralympische Spelen in Parijs een bronzen medaille veroverd. De 34-jarige Van Koot won in de troostfinale met 7-6 (3), 6-1 van Wang Ziying.

Voor de Dinxperlose is het de zevende paralympische medaille. Ze won in het dubbelspel twee keer goud en twee keer zilver (onder meer donderdag in Parijs) en in het enkelspel al tweemaal zilver.