Getty Images

NOS Wielrennen • vandaag, 11:56 • Aangepast vandaag, 16:06 Wielrenner Bangma pakt zijn felbegeerde 'triple' in Parijs

Wielrenner Tristan Bangma heeft zijn felbegeerde 'triple' binnen. Vandaag won hij met zijn piloot Patrick Bos zijn derde goud in Parijs. In de wegwedstrijd op de Paralympische Spelen in de klasse voor visueel beperkten was hij in de eindsprint Vincent ter Schure te snel af.

Na het goud op de baan bij de vier kilometer achtervolging en het goud op de weg bij de tijdrit heeft Bangma zijn derde gouden plak binnen. Geïnspireerd door de hattrick van Harrie Lavreysen bij de Olympische Spelen was Bangma gebrand om 'Tristans triple' te voltooien.

Het zilver was er voor Ter Schure met zijn piloot Timo Fransen. De Fransman Alexandre Lloveras pakte het brons.

Ter Schure rijdt lek

In de vierde van negen rondes reed Ter Schure lek. De tandem van het duo werd zo snel mogelijk voorzien van een nieuw achterwiel, waarna Ter Schure en zijn piloot Fransen de achtervolging in konden zetten.

Ondertussen was daar een kopgroep ontstaan met twee Franse koppels, de Italianen en Bangma en Bos. Het Nederlandse duo was al beducht op de Fransen en wist dat de concurrentie van hen zou komen.

2:14 Bangma na voltooien van 'Tristans triple': 'Het is gewoon gelukt, bizar'

Lange tijd reed het duo samen met de Fransen en het Italiaanse duo op kop van de wedstrijd. Ter Schure en Fransen deden er alles aan weer terug te komen bij de kopgroep. Ongeveer drie kwartier na de lekke band kreeg piloot Fransen de mannen weer in zicht en wisten ze weer aan te haken.

De vier koppels leken het podium te gaan bepalen, maar zo'n vijf kilometer voor het einde kreeg de Fransman Elie de Carvalho problemen aan zijn fiets. Het tweede Franse koppel Lloveras/Paillot had geen weerwoord meer op de Nederlandse overmacht en moest genoegen nemen met het brons.

Eerste paralympische medaille

Eerder op de dag greep wielrenner Martin van de Pol in de C5-klasse in de wegwedstrijd het brons. Het was zijn eerste paralympische medaille. De Oekraïner Jegor Dementjev pakte het goud, het zilver was er voor de Fransman Kevin Le Cunff.

Daniel Abraham Gebru moest na een vroege valpartij in de wegwedstrijd in de C5-klasse zijn strijd om de medailles staken. De vlaggendrager bij de openingsceremonie eindigde uiteindelijk nog knap op een negende plaats.

1:28 Van de Pol naar het brons in wegwedstrijd, valpartij nekt kansen Abraham

Al vroeg in de wedstrijd ontsnapte Van de Pol aan het peloton. De Fransman Gatien Le Rousseau sloot aan en het duo sloeg een klein gaatje. Abraham besloot in het peloton te blijven en na ongeveer een kwartier fietsen kwam de Nederlander ten val.

Zadel kwijt

In een bocht raakte Abraham de fiets van een ander waarna hij de hekken in vloog. Hoewel hij er zelf ongeschonden uit leek te komen, was dat voor zijn fietst allerminst het geval. Niet alleen lag zijn ketting eraf, Abraham was ook zijn zadel kwijt. Op een neutrale fiets van de organisatie moest hij verder, maar het kwaad was al geschied.

Lange tijd was onduidelijk of Abraham überhaupt nog op de fiets was gestapt, maar bij de eerste doorkomst bleek de Nederlander van Eritrese afkomst nog te fietsen. Met een achterstand van 2 minuten en 46 seconden zat terugkeren in het peloton, laat staan de kopgroep met Van de Pol, er niet meer in. Wel wist hij op knappe wijze terug te keren in de top tien van de wedstrijd.

Van de Pol was zichtbaar geëmotioneerd na het behalen van zijn eerste paralympische medaille:

2:10 Van de Pol emotioneel na eerste paralympische medaille: 'Super mooi'

Van de Pol en Le Rousseau kregen bezoek van Dementjev (zilver in Tokio) en Le Cunff. De vier mannen hielden de rest van het veld op meer dan vijf minuten achterstand en mochten met z'n vieren gaan strijden om het podium.

Een aantal keer probeerde Van de Pol weg te rijden, maar de drie anderen gaven niet toe. De medailles werden uiteindelijk in de eindsprint verdeeld, waarbij Dementjev de beste benen had. Van der Pol vocht iets daarachter met Le Rousseau om het brons en was gebrand die medaille niet uit handen te geven.

De klassen bij parawielrennen In Parijs omvat het parawielrennen handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste). Handbiken (H) is een discipline waarbij de sporter op een driewielige fiets rijdt die met de armen wordt aangedreven. De positie kan liggend of knielend zijn, afhankelijk van de beperking. Normale fietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5). Deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese. Tandems, voor visueel beperkten (VI of B). Tandemwedstrijden worden als duo gereden, waarbij de voorste renner de 'piloot' is en het voorwiel bestuurt. De achterste renner, de 'stoker', heeft doorgaans een visuele beperking. Bij tri-cycling (T) rijdt de renner op een fiets met drie wielen, waarbij alleen het voorwiel stuurt. Deze discipline is bedoeld voor renners met een zware cerebrale parese (CP) of vergelijkbare aandoeningen.