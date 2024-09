NOS Sport • vandaag, 00:01 Parijs vandaag: volop medaillekansen met De Groot, Bangma en 100 meter-sprintsters

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 9.

De paralympische dag begint voor Nederland met de wegwedstrijd voor de wielrenners. Daar doen om 9.30 uur Martin van de Pol (C5) en Daniel Abraham Debru (C5) aan mee.

Om 13.00 uur rijden in de B-klasse Tristan Bangma (met piloot Patrick Bos) en Vincent ter Schure (met piloot Timo Fransen). De 26-jarige Bangma won in Parijs al twee keer goud: op de vier kilometer achtervolging en de tijdrit. Vandaag hoopt hij Tristans triple, geïnspireerd door de hattrick van Harrie Lavreysen bij de Olympische Spelen deze zomer, te voltooien.

Ook Ter Schure heeft al een medaille: brons op de tijdrit.

2:28 Geïnspireerd door Harries hatrrick gaat Bangma in Parijs voor Tristans triple

Tafeltennisser Jean Paul Montanus staat om 10.00 uur in de halve finales van het enkelspel (MS7). Als hij wint van de Brit William Bayley speelt hij om 19.15 uur de finale.

Samen met Kelly van Zon nam de 31-jarige Montanus ook deel aan het dubbelspeltoernooi. Het duo strandde in de achtste finales. Van Zon won gisteren voor de vierde keer op rij de paralympische titel in het enkelspel.

Dorsman opnieuw in finale

Vanaf 10.00 uur kunt u ook kijken naar de verrichtingen in het zwembad. Bas Takken (100m rugslag, S10), Olivier van de Voort (100m rugslag, S10), Lisa Kruger (100m rugslag, S10), Florianne Bultje (100m vlinderslag, S9), Marc Evers (100m rugslag, S14) en Rogier Dorsman (100m vlinderslag, S11) proberen zich te plaatsen voor de finales, die vanaf 17.30 uur worden gezwommen.

Rogier Dorsman heeft al twee gouden en een zilveren medaille te pakken in Parijs. In Tokio wist de 25-jarige zwemmer ook al drie keer goud te veroveren. Komt daar nog meer eremetaal bij?

NOS

Voor medailles kunnen we altijd rekenen op de rolstoeltennissters en dat is vandaag niet anders. Voor Diede de Groot is het alleen nog de vraag of het goud of zilver wordt. Haar finale in het enkelspel staat gepland voor 13.30 uur.

De Groot treft in de eindstrijd Yui Kamiji. De Japanse versloeg in de halve finale Aniek van Koot, die om 12.00 uur strijdt om een bronzen plak tegen de Chinese Wang Ziying.

De Groot en Van Koot werden in de finale van het dubbelspel verrassend geklopt. Na een slopende partij was het Japanse duo Yui Kamiji en Manami Tanaka te sterk. Ondanks die uitputtingsslag is De Groot, de nummer een van de wereldranglijst en 22-voudig grandslamwinnares, de torenhoge favoriet.

3:28 FInalist De Groot geniet van extra aandacht: 'Merk dat er meer zichtbaarheid is'

Vanaf 19.00 uur is het tijd voor atletiek. Noëlle Roorda (F46) staat in de finale van het speerwerpen en Olivier Hendriks (T62) komt in actie in de finale van de 400 meter.

Het meest in het oog springt de finale van de 100 meter sprint, om 19.10 uur. Fleur Jong (T62), Marlène van Ganswinkel (T64) en Kimberly Alkemade (T64) doen mee voor Nederland. De drie liepen in de series de snelste tijden, dus het zou zomaar een 1-2-3'tje kunnen worden.

Paralympische Spelen bij de NOS De Paralympische Spelen duren tot en met zondag 8 september. Vrijwel alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv. Daarnaast wordt er ook elke dag op tv sport uitgezonden. Elke dag is er NOS Studio Para Parijs, een late night programma van ongeveer 50 minuten gepresenteerd door Eline de Zeeuw. Het programma is iedere avond te zien op NPO 3. Vrijdag is de uitzending om 22.18 uur.

Ga er om 21.30 uur maar goed voor zitten: de Nederlandse rolstoelbasketbalsters spelen in de halve finales tegen Canada. Nederland, dat regerend paralympisch, wereld- en Europees kampioen is, geldt als absolute favoriet, maar had in de kwartfinales verrassend veel moeite met Spanje.

De Nederlandse mannen sluiten hun toernooi af en spelen om 19.15 uur tegen Australië om de vijfde plek.