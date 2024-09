NOS Sport • vandaag, 22:21 Richardson neemt revanche op Alfred, Visser naar finalewedstrijd Diamond League

In een kletsnat Zürich heeft de Amerikaanse Sha'Carri Richardson revanche genomen voor haar nederlaag op de olympische 100 meter. Richardson had in Parijs verrassend van Julien Alfred uit Saint Lucia verloren, maar was ditmaal sneller dan haar concurrente.

Het was de eerste keer sinds de Spelen dat beide atletes elkaar troffen.

0:48 In kletsnat Zürich wint 'olympisch zilver' van 'olympisch goud'

Richardson klokte 10,84 seconden, Alfred 10,88. In olympisch Parijs had Alfred in een tijd van 10,72 gewonnen, Richardson volgde op 10,87.

In Parijs gold Richardson als de topfavoriete, maar ging Alfred er met het goud vandoor en bezorgde haar land daarmee de eerste olympische medaille ooit.

Visser naar finale Brussel

Nadine Visser is vijfde geworden op de 100 meter horden in de laatste reeks wedstrijden uit de Diamond League. Daarmee heeft de 29-jarige atlete zich geplaatst voor de Diamond League-finale in Brussel van volgende week.

Visser liep een tijd van 12,54, de Puerto-Ricaanse Jasmine Camacho-Quinn werd eerste in 12,36.

Hordenspecialist Femke Bol was afwezig vanwege ziekte.

Reuters Nadine Visser (r) achter winnares Jasmine Camacho-Quinn

Niels Laros werd in een sterk bezet veld op de 1.500 meter knap vierde. De zege ging verrassend naar de Amerikaan Yared Nuguse, die in de laatste meters Jakob Ingebrigtsen voorbij ging. Stefan Nillessen eindigde als tiende.

Laros, zesde op de Spelen, kon uitstekend mee en passeerde vlak voor de finish de Brit Josh Kerr, die in Parijs nog zilver had gewonnen. Met een tijd van 3.31,23 was Laros twee seconden langzamer dan Nuguse.

Record voor Holloway

Door de regen werden er vandaag geen records verbroken. Toch heeft Grant Holloway een record op de 100 meter horden te pakken. De Amerikaan, die goud won op de Spelen, werd eerste en was erg content met zijn prestatie - vooral vanwege zijn tijd (12,99).

Het was namelijk de twaalfde keer dat hij onder de dertien seconden liep en dat deed niemand hem voor. De olympisch kampioen van 1996, Allen Johnson, slechtte de grens van de 13,00 elf keer.