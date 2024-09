Reuters Niels Vink

NOS Sport • vandaag, 21:34 Rolstoeltennisser Vink vermorzelt dubbelmaatje Schröder in paralympische quad-finale

Niels Vink en Sam Schröder wonnen woensdag samen paralympisch goud in het quad-dubbelspel, maar 24 uur later kon maar één van hen naar huis met individueel goud. Het werd Vink, die zijn dubbelmaatje vermorzelde in de finale: 6-1, 6-0.

Het goud is de tweede individuele paralympische medaille voor Vink, die in 2021 in Tokio het brons veroverde. Voor Schröder werd het een pijnlijke avond. Drie jaar verloor hij in Japan ook al de paralympische quad-finale, toen van de Australiër Dylan Alcott. Het verdriet bij Schröder was groot.

Wat is quad? In het rolstoeltennis heb je drie categorieën: vrouwen, mannen en quad. In alle categorieën heb je enkelspel- en dubbelspeltoernooien. Quad is de categorie waarin tennissers meedoen met een beperking in een van de armen of elders in het bovenlichaam. Quad-spelers hebben vaak hun racket aan hun hand bevestigd, sommige deelnemers rijden in elektrische rolstoelen.

Dat het verschil zo groot zou zijn tussen Vink en Schröder - de partij duurde niet veel langer dan een uur - hadden weinigen voorspeld. Schröder (24) is de nummer één van de wereld en won dit jaar de Australian Open en Roland Garros. Vink (21) is de nummer twee en won dit jaar Wimbledon.

Vink en Schröder zijn de sterkste spelers in het quad-tennis. Afgelopen twee jaar werden alle grandslamtoernooien door een van de twee Nederlanders gewonnen.

Reuters Sam Schröder

Op het court Philppe Chatrier kon Schröder geen seconde mee in het agressieve spel van zijn maatje Vink. Schröder had moeite met serveren, won geen enkele keer zijn eigen servicegames en benutte ook niet de twee breakkansen die hij kreeg in de openingsset. Schröder deed dat juist wel.

Het goud voor Vink en zilver voor Schröder zijn de derde en vierde medaille voor de Nederlandse ploeg in het rolstoeltennis. Eerder op de dag verloren Diede de Groot en Aniek van Koot hun finale in het dubbelspel verrassend van Japan. Ze moesten het daardoor doen met zilver. En Vink en Schröder wonnen woensdag samen goud.

De Groot krijgt vrijdagmiddag (om 13.30 uur) de kans om haar paralympische titel te prolongeren in het enkelspel. Ook speelt Aniek van Koot de partij om het brons.