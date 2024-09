Pro Shots Alex Morgan

NOS Voetbal • vandaag, 18:56 Amerikaans voetbalicoon Morgan stopt: 'Impact op nieuwe generatie onomkeerbaar'

Alex Morgan heeft aangekondigd te stoppen met profvoetbal. De 35-jarige Amerikaanse is zwanger van haar tweede kind en speelt zondag haar laatste wedstrijd.

"Voetbal is dertig jaar lang deel van mijn leven geweest. Ik gaf alles aan deze sport", zegt ze in een emotionele video op Instagram. Maar: "Aan het begin van 2024 voelde ik met heel mijn hart dat dit het laatste seizoen was."

Morgan zegt trots te zijn op de ontwikkeling die het vrouwenvoetbal heeft doorgemaakt. Zo voerde ze met ex-profvoetbalster Megan Rapinoe sinds 2016 een strijd voor gelijke betalingen. De twee boegbeelden van de Amerikaanse vrouwenploeg wilden dat de voetbalbond hen net zoveel zou betalen als de mannen die voor het nationale team uitkomen.

Alex Morgan / Instagram Alex Morgan: 'Dit is niet de video die ik bedacht had op te nemen'

Na jarenlange ruzies en een rechtszaak lukte dit uiteindelijk in 2021. Een mijlpaal die voor Morgan persoonlijk veel betekende.

"Charlie (Morgans dochter, red.) zei laatst dat ze als ze groot is, ze ook voetbalster wil zijn. Dat maakte me zo trots. Niet omdat ik wil dat ze voetbalster wordt, maar omdat een 4-jarige nu ziet dat dit mogelijk is. De impact die we hebben gehad op de nieuwe generatie is onomkeerbaar."

AFP Alex Morgan in omhelzing met de onlangs als prof afgezwaaide Megan Rapinoe

Morgan, die sinds 2010 international was, werd met het Amerikaanse team tweemaal wereldkampioen, in 2015 en in 2019, door Nederland te verslaan in de finale. Morgan behaalde ook goud op de Spelen van 2012. Voor de Olympische Spelen in Parijs werd ze tot haar teleurstelling niet geselecteerd door de nieuwe bondscoach Emma Hayes.

In 224 interlands scoorde Morgan 123 keer. Komende zondag zal ze nog één keer in het shirt van haar club San Diego Wave FC te zien zijn.