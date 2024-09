Reuters Rogier Dorsman in Parijs

NOS Sport • vandaag, 18:16 Dorsman zwemt op 100 meter schoolslag naar tweede goud in Parijs

Rogier Dorsman heeft op de Paralympische Spelen in Parijs goud veroverd op de 100 meter schoolslag. Het is het tweede goud voor de Nederlander deze Spelen. Eerder pakte hij het goud op de 200 meter wisselslag, nadat hij ook al zilver had gewonnen op de 400 meter vrije slag.

In de klasse voor visueel beperkten zwom Dorsman in een tijd van 1.11,07 naar het goud. Zijn grote concurrent Yang Bozun was een seconde langzamer en pakte het zilver (1.12,26). Het brons was er voor de Oekraïner Danylo Chufarov (1.12,720.

Nog niet klaar in Parijs

Morgen komt Dorsman nog in actie op de 100 meter vlinderslag. Daarna is de Nederlandse zwemmer echt uitgezwommen in Parijs. Dorsman stond op vijf van de zes afstanden waaraan hij meedeed in de finale.

De codes van het paralympisch zwemmen uitgelegd De letters die gebruikt worden bij het paralympisch zwemmen, zoals SB13 en SM10, verwijzen naar de zwemslag, ofwel de sportklasse: S (Swimming): Vrije slag, vlinderslag en rugslag, SB (Swimming Breaststroke): Schoolslag, SM (Swimming Medley): Wisselslag. De cijfers bij het paralympisch zwemmen gaan over de classificatie van de handicap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen beperkingen: fysiek (1 t/m 10, van licht tot zwaar), visueel (11 t/m 13, van blind of zeer slechtziend tot beste visuele scherpte) en verstandelijk (14).