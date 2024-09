X / @AndriySadovyi De familie Bazylevych, van wie vader Yaroslov als enige een Russische raketaanval overleefde

NOS Nieuws • vandaag, 17:49 Vader verliest zijn hele gezin bij Russische raketinslag op huis Lviv

"Alleen de man op deze foto heeft de Russische aanval overleefd", schrijft de burgemeester van Lviv op X bij een foto van een gezin. Te zien zijn een lachende vader, moeder en drie dochters.

Hun huis, gelegen in de stad ver van het front, werd gisteren geraakt door een Russische raket. Vader Yaroslav werd levend onder het puin vandaan gehaald, maar zijn vrouw en dochters hebben de aanval niet overleefd.

Terwijl hulpverleners hem probeerden te troosten, keek Yaroslav vol ongeloof toe hoe de lichamen van zijn vrouw Yevheniya (43) en dochters Emiliya, Daryna en Yaryna in lijkzakken werden weggedragen.

Volgens ooggetuigen is de vader de enige overlevende omdat hij op het moment van de inslag naar hun appartement was gegaan om water te halen. De rest schuilde in het trappenhuis, dat als een veiliger plek werd beschouwd.

Kort na de aanval is te zien hoe hulpverleners de aangeslagen vader Yaroslav troosten:

De dood van de drie zusjes en hun moeder heeft veel losgemaakt in Lviv en de rest van het land.

In de post op X deelt burgemeester Andriy Sadovyi dat oudste dochter Yaryna een collega van hem was. "Ze werkte in ons stadhuis aan een project om Lviv de Europese jongerenhoofdstad van 2025 te maken."

Daryna, de middelste dochter van 18, studeerde Oekraïense cultuur aan de universiteit van Lviv en was net aan haar tweede jaar begonnen. "Er zijn geen woorden voor dit immense verdriet," reageerde de universiteit op haar dood. "Laten we bidden voor de onschuldige slachtoffers en voor Jaroslav, de vader."

De gewonde vader loopt achter de hulpdiensten aan die de lichamen van zijn vrouw en dochters wegbrengen

Met een hoogwerker haalt een hulpverlener de gewonde vader uit het puin van zijn kapotgeschoten huis

In haar sollicitatiebrief voor de universiteit omschreef Daryna haar familie als "ongelooflijk hecht en harmonieus". Ze schreef over de onvoorwaardelijke steun van haar ouders en hoe zij hun dochters verhalen vertelden over de Oekraïense geschiedenis.

De scouting, waar de moeder en twee oudere dochters lid van waren, beschrijft de moeder als een "creatieve, intelligente en positieve persoonlijkheid."

Ver van het front

Lviv, dicht bij de Poolse grens, werd lange tijd beschouwd als een van de veiligste plekken van het land. De stad is een toevluchtsoord voor honderdduizenden Oekraïners sinds het uitbreken van de oorlog.

Door de afstand tot het front heeft de Oekraïense luchtafweer meestal wel tijd om raketten en drones die richting Lviv worden afgevuurd uit de lucht te halen.