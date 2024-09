Reuters De finale van het dubbelspel voor vrouwen

NOS Sport • vandaag, 17:20 Unieke nederlaag De Groot/Van Koot in spectaculaire paralympische tennisfinale

Een grote verrassing in het rolstoeltennis: na een ware uitputtingsslag op het court Philippe Chatrier hebben Diede de Groot en Aniek van Koot de strijd om het paralympische goud in het dubbelspel verloren. Daarmee prolongeren zij hun titel van Tokio 2021 niet.

Het Japanse duo Yui Kamiji en Manami Tanaka was in de finale na een allesbeslissende supertiebreak te sterk voor de Nederlandse rolstoeltennissters: 6-4, 6-7(3), 8-10. De partij duurde een slopende 3 uur. Het brons was voor de Chinezen Guo Luoyao en Wang Ziying.

Reuters De Japanse goudenmedaillewinnaars Kamiji en Tanaka

Voor Van Koot was het haar derde paralympische dubbeltitel op rij geweest. In 2016 pakte ze samen met Jiske Griffioen het goud, De Groot pakte destijds in Rio met Marjolein Buis zilver. In Tokio pakten De Groot en Van Koot de titel, maar de Japanse vrouwen stonden prolongatie daarvan in Parijs in de weg.

Historisch is de Japanse zege absoluut: het is namelijk de eerste keer dat een niet-Nederlands koppel in het dubbelspel voor vrouwen met het paralympisch goud naar huis gaat. Sinds 1992, toen Monique Kalkman-Van den Bosch en Chantal Vandierendonck in Barcelona goud pakten, had iedere vier jaar een Nederlands duo gewonnen. In Parijs werd alles anders.

Gelijk opgaande strijd

De finale tussen De Groot/Van Koot, het als eerste geplaatste duo, en Kamiji/Tanaka, het als tweede geplaatste duo, ging in de eerste set behoorlijk gelijkop.

Beide koppels behielden met moeite hun eigen servicebeurten en kregen meerdere breaks tegen. De Japanners wonnen slechts één keer hun servicegame, de Nederlanders twee keer en dat gaf de doorslag in de eerste set.

De tweede set kwamen De Groot en Van Koot al vroeg met 0-2 achter, maar ze stelden orde op zaken door drie games op rij te winnen. Ook die hele tweede set bleef het gelijkop gaan, maar de Nederlandse vrouwen waren gewaarschuwd. De Japanse vrouwen forceerden later weer een break, voor 5-4, maar De Groot/Van Koot kwam ook daarvan terug en dwongen een tiebreak af.

In die tiebreak nam Kamiji/Tanaka snel een kleine voorsprong en gaven die niet meer weg: 7-3. De tweede set duurde ruim anderhalf uur, waarna een supertiebreak (tot de tien punten) beslissing moest brengen.

Een slopend half uur volgde, met minutenlange rally's, fraaie dropshots, geplaatste winners en onnodige fouten. De Japanse vrouwen bleven, zoals ze de hele partij al deden, vooral nummer drie van de individuele wereldranglijst Van Koot zoeken met diepe slagen. De Groot, de nummer één van de wereld, werd zo veel mogelijk ontlopen. Als De Groot dan wel in de rally's kwam, was ze niet vlekkeloos.

Door onnodige fouten van De Groot/Van Koot en harde slagen van vooral Tanaka, de nummer drie van de wereld, liepen de Japanse vrouwen snel uit naar 1-5. Nederland vocht zich terug tot 6-8, maar daarna kreeg Japan drie matchpoints. Twee daarvan werden weggewerkt, maar op 9-10 vloog een ogenschijnlijke eenvoudige volley van De Groot voor 10-10 uit. En het goud was voor Japan.

Straks Schröder tegen Vink

Als derde partij op het court Philippe Chatrier komen later op donderdag nog Sam Schröder en Niels Vink de baan op voor de strijd om goud in het quad-enkelspel.

