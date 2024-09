NOS Wielrennen • vandaag, 15:10 • Aangepast vandaag, 17:34 Oppermachtige Plat pakt derde goud in Parijs en kan op jacht naar nummer vier

Jetze Plat heeft op de Paralympische Spelen in Parijs zijn derde gouden medaille veroverd. Na zijn titels op de triatlon en de tijdrit won de paralympische legende nu het goud bij de wegwedstrijd (H4).

Plat had het lange tijd knap lastig met de Oostenrijker Thomas Fruehwirth, meerdere keren probeerde de Nederlander los te komen van de Oostenrijker.

Fruehwirth hield lang stand, maar in de laatste afdaling voor de allerlaatste klim moest de Oostenrijker toch lossen. Met de tanden op elkaar gaf Plat alles wat hij had in de laatste meters, om zo zijn derde gouden medaille te pakken.

Op jacht naar vier

Plat is allesbehalve klaar in Parijs. Voor het eerst doet de handbiker mee aan de marathon op de Spelen. Daar hoopt hij zijn vierde medaille, het liefst in dezelfde kleur als de andere drie, mee naar huis te nemen.

Op de slotdag van de Paralympische Spelen, 8 september, staat Plat aan de start van de marathon.

Dubbelslag Valize

Eerder op de dag prolongeerde handbiker Mitch Valize zijn titel op de weg in de H5-klasse. Het is voor Valize zijn tweede gouden medaille deze Paralympische Spelen. Woensdag was hij ook al de snelste in de tijdrit.

Getty Images Mitch Valize wint zijn tweede gouden medaille in Parijs

Het zilver ging naar de Fransman Loic Vergnaud, brons was er voor de Oekraïner Pavlo Bal.

Tim de Vries kende een slechte start en werd uiteindelijk vijfde. In de eerste bocht van het natte parcours gleed De Vries al onderuit. Na heel wat gescheld en met wat hulp kreeg hij zijn handbike weer deels op orde en kon hij zijn weg vervolgen. De overige deelnemers kenden echter geen genade en snelden er vandoor.

Achterstand

Valize gebaarde nog naar zijn concurrenten dat die het rustig aan moesten doen, maar daar hadden de anderen geen boodschap aan. Meerdere malen keek Valize om of zijn vriend De Vries alweer aanhaakte, maar omdat de fiets van De Vries niet goed leek te functioneren, kwam hij niet meer in zicht.

Bij de eerste doorkomst bleek De Vries op bijna een minuut achterstand te liggen. Dat gat wist hij niet meer te dichten.

Halverwege de wedstrijd voerde Valize het tempo op. De Fransman Vergnaud kon nog even meekomen, maar moest toch lossen. Met nog een ronde te gaan had Valize zijn voorsprong uitgebouwd naar 43 seconden. Het goud kon de Nederlander daarna niet meer ontgaan.

Het goud van Valize is zijn tweede in Parijs en tevens een herhaling van zijn prestaties in Tokio. Gisteren won Valize met overmacht de tijdrit. Ook toen was hij Vergnaud te snel af.

De klassen bij parawielrennen In Parijs omvat het parawielrennen handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste). Handbiken (H) is een discipline waarbij de sporter op een driewielige fiets rijdt die met de armen wordt aangedreven. De positie kan liggend of knielend zijn, afhankelijk van de beperking. Normale fietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5): deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese. Tandems, voor visueel beperkten (VI of B): tandemwedstrijden worden als duo gereden, waarbij de voorste renner de 'piloot' is en het voorwiel bestuurt. De achterste renner, de 'stoker', heeft doorgaans een visuele beperking. Bij tri-cycling (T) rijdt de renner op een fiets met drie wielen, waarbij alleen het voorwiel stuurt. Deze discipline is bedoeld voor renners met een zware cerebrale parese (CP) of vergelijkbare aandoeningen.