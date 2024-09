Verdachte München was 18-jarige Oostenrijker, 'stond bekend als islamist'

De man die vanochtend in het centrum van München door de politie werd doodgeschoten nadat hij het vuur had geopend op agenten was een 18-jarige Oostenrijker. Hij stond bij de veiligheidsdiensten bekend als islamist, melden weekblad Der Spiegel en de Oostenrijkse krant Der Standard .

Lokale autoriteiten melden dat het motief voor de beschieting nog wordt onderzocht. Ze vermoeden dat de aanval gericht was op het Israëlisch consulaat. Mogelijk had het iets te maken met de herdenking van het gijzelingsdrama op de Olympische Spelen in München in 1972, vandaag precies 52 jaar geleden.