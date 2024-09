Diplomaat Andri Sybiha nieuwe Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken

Diplomaat Andri Sybiha is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Het Oekraïense parlement ging akkoord met zijn benoeming, nadat president Zelensky hem eerder vandaag had genomineerd voor de post.

Sybiha volgt Dmytro Koeleba op, die gisteren zijn ontslag indiende . Sybiha was eerder ambassadeur in Turkije en plaatsvervangend hoofd van het presidentiële kantoor van Zelensky.

Ook hoge ambtenaren

De veranderingen in de regering komen op een heel zwaar moment in de oorlog. Er wordt aan alle fronten gevochten en Oekraïne wordt hevig gebombardeerd door de Russen. Russische troepen rukken steeds verder op in het oosten en hebben met aanhoudende raket- en drone-aanvallen op Kyiv en andere Oekraïense sterk opgevoerd. De energiesector en andere infrastructuur worden bijna dagelijks aangevallen.

Volgens president Zelensky is het noodzakelijk dat de regering wordt gewijzigd. "De herfst wordt uiterst belangrijk. Het overheidsapparaat moet zo georganiseerd zijn dat we alle resultaten kunnen bereiken die we nodig hebben", zei hij eergisteren in een videoboodschap.