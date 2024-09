Gezonken jacht in Noordzee gelokaliseerd, kwam vermoedelijk uit Duitsland

In samenwerking met

Het uitgebrande wrak ligt op zo'n veertig meter diep in de Noordzee. Duikers gaan verder onderzoek doen.

Het zeiljacht vloog door nog onbekende oorzaak in brand in de Noordzee en zonk daarna. Het schip voer op dat moment zo'n 90 kilometer ten noorden van Ameland.

Opvarenden

Het is nog altijd niet duidelijk of er mensen aan boord waren. Er is nog niemand gevonden. Eerder zei een woordvoerder tegen de omroep dat als er mensen aan boord waren, zij waarschijnlijk niet meer leven.