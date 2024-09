NOS Jenette Jansen

NOS Sport • vandaag, 11:33 Jansen strijdend naar zilveren medaille in wegwedstrijd Paralympische Spelen

Jenette Jansen heeft een zilveren medaille veroverd bij de Paralympische Spelen in de wegwedstrijd. Ze sprintte ruim achter winnares Lauren Parker uit Australië naar de tweede plaats.

De start was een uur uitgesteld, omdat het hard regende in Parijs. En ook op de nieuwe starttijd was het nog zeker niet droog, maar de rensters gingen toch van start.

Dat Jansen in vorm was, bleek al in de tijdrit werd. Daarin werd ze vierde, maar alle rensters die boven haar eindigden, komen uit de H5-klasse en hebben een lichtere handicap dan Jansen die in de H4-klasse uitkomt.

In de wegwedstrijd had Jansen niet te maken met rensters uit de H5-klasse, maar alleen met rensters uit de klassen H1 tot en met H4, de zwaardere handicaps dus. Mede daardoor, en ook omdat ze de titelverdedigster was, gold ze als grote favoriet voor het goud in Parijs.

De klassen bij parawielrennen In Parijs omvat het parawielrennen handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste). Handbiken (H) is een discipline waarbij de sporter op een driewielige fiets rijdt die met de armen wordt aangedreven. De positie kan liggend of knielend zijn, afhankelijk van de beperking. Normale fietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5). Deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese. Tandems, voor visueel beperkten (VI of B). Tandemwedstrijden worden als duo gereden, waarbij de voorste renner de 'piloot' is en het voorwiel bestuurt. De achterste renner, de 'stoker', heeft doorgaans een visuele beperking. Bij tri-cycling (T) rijdt de renner op een fiets met drie wielen, waarbij alleen het voorwiel stuurt. Deze discipline is bedoeld voor renners met een zware cerebrale parese (CP) of vergelijkbare aandoeningen.

En de 56-jarige Jansen pakte direct uit de start de koppositie op het kletsnatte parcours. Ze kwam in een kopgroep van drie terecht, maar kreeg het daarin zwaar. De Australische Lauren Parker verkeert namelijk ook in bloedvorm en Jansen kon het tempo van Parker maar moeilijk volgen.

Jansen moest lossen, Parker ging er solo vandoor en pakte een flinke voorsprong ten opzichte van de Nederlandse. Halverwege was het gat tussen Parker en Jansen al bijna anderhalve minuut.

In de slotfase werd ze bijgehaald door de Braziliaanse Jady Malavazzi en de Duitse Annika Zeyen-Giles. Niet veel later sloten nog meer rensters aan bij de groep met Jansen. Maar de Nederlandse had nog genoeg over om de sprint om de tweede plek te winnen.

Van alle markten thuis

Voordat Jansen in 2012 handbiker werd, had ze er al een lange paralympische carrière opzitten. Ze pakte drie keer goud, twee keer zilver en een keer brons als atlete en zilver als rolstoelbasketbalster.

In 2004 stopte ze, waardoor ze ontbrak in Peking (2008) en Londen (2012). Daarna begon ze aan haar carrière als handbiker.