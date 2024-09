Vuurgevecht bij Israëlisch consulaat München, verdachte overleden

Correspondent Chiem Balduc:

"Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, veroorzaakt de aanslag hier in Duitsland grote schrik, omdat het op een historisch beladen plek op een historisch beladen datum plaatsvond.

Over het motief van de verdachte kan de politie niets zeggen. Hoewel het vuurgevecht voor een museum over nationaalsocialisme plaatsvond, is volgens de Beierse deelstaatminister Joachim Herrmann een verband met het Israëlisch consulaat voorstelbaar. In mei werd bij het consulaat ook al een aanslag met een explosief verijdeld.

Het consulaat ligt vlak achter dat museum en precies vandaag wordt in de stad het gijzeldrama in 1972 herdacht. Op de Olympische Spelen in München werd toen het Israëlische team aangevallen door een Palestijnse terreurbeweging. Juist vanwege het incident vanochtend is de herdenking van het gijzeldrama nu afgelast.