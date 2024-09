Wekdienst 5/9: Presentatie van Defensienota • Pleegouders Vlaardingen voor de rechter

Eerst het weer: vanmorgen komt nog vrij veel bewolking voor, maar in de loop van de dag breekt vanuit het noordoosten de zon flink door. Als laatste in Zeeland. Het wordt maximaal 25 tot 29 graden.

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Rusland maakt met oude machines van het Nederlandse bedrijf ASML microchips, blijkt uit onderzoek van Trouw. Via tussenhandelaren in China worden reserveonderdelen geleverd om de machines draaiende te houden, meldt de krant. Het is niet duidelijk om hoeveel machines het gaat.