NOS Sport • vandaag, 00:02 Parijs vandaag: Valize jaagt op tweede goud, Van Zon strijdt om finaleplaats

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 8.

Woensdag was een topdag voor Nederland. Met maar liefst zeven gouden medailles klom Nederland naar de vierde plek op de medaillespiegel. Daar gaat vandaag sowieso minstens een gouden medaille bij komen, maar dat kunnen er nog veel meer worden.

De eerste kansen zijn er bij het wielrennen, waar de wegwedstrijd op het programma staat. Jennette Jansen (H4) bijt het spits af om 09.35 uur. Mitch Valize was woensdag oppermachtig in de tijdrit en won goud. Vanmiddag krijgt hij net als Tim de Vries een kans om op de weg in de H5-klasse een medaille te pakken. Voor Mark Mekenkamp geldt dat in de H3-klasse.

Ook Chantal Haenen (H5), zilver op de tijdrit, komt weer in actie, net als paralympisch legende Jetze Plat (H4). Hij gaat proberen zijn derde gouden medaille van deze Spelen te veroveren.

Kelly van Zon had woensdag maar achttien minuten nodig om zich te plaatsen voor de halve finales in het tafeltennis. De paralympisch kampioene van Londen, Rio en Tokio heeft er sowieso weer een medaille bij.

Mocht ze haar halve finale vandaag van de Chinese Wang Rui verliezen, krijgt ze sowieso een bronzen medaille, maar Van Zon kennende neemt ze daar geen genoegen mee.

Bekijk hieronder een reportage over Van Zon.

1:24 Bloedfanatieke Van Zon jaagt vol overgave op vierde gouden medaille

Waar een medaille voor Van Zon zeker is - alleen de kleur nog niet - weten we dat er sowieso nog een gouden en zilveren medaille voor Nederland bij gaan komen vandaag. Dat komt omdat rolstoeltennissers Sam Schröder en Niels Vink tegenover elkaar staan in de finale van het quad-toernooi.

Een droomfinale tussen de nummer één en twee van de wereld en de winnaars van het dubbelgoud op woensdag.

Diede de Groot sloeg zich woensdag in het enkelspel naar de finale bij de vrouwen en had gehoopt daarin dubbelpartner Aniek van Koot te treffen. Van Koot verloor echter van de Japanse Yui Kamiji. Fijn voor Van Koot is wel dat ze vandaag kans op revanche krijgt, want Kamiji is samen met haar landgenote Manami Tanaka de tegenstander in de dubbelspelfinale.

Bekijk hieronder de samenvattingen van de wedstrijden van Schröder/Vink, De Groot en Van Koot op woensdag.

In het atletiekstadion ook kans op medailles en ook flinke kans op Nederlands vuurwerk. Op de 100 meter in de T64-klasse gaan Marlène van Gansewinkel, Kimberly Alkemade en Fleur Jong proberen zich te plaatsen voor de finale van vrijdag. Alkemade won eerder deze Spelen al goud op de 200 meter, waar Van Gansewinkel tweede werd. Jong won goud bij het verspringen.

Daarnaast is Alkemade wereldrecordhouder in de T64-klasse, heeft Van Gansewinkel het paralympisch record in handen in die klasse en is Jong de snelste van de wereld in de T62-klasse, die tijdens deze Spelen samen is gevoegd met de T64-klasse.

Paralympische Spelen bij de NOS De Paralympische Spelen duren tot en met zondag 8 september. Vrijwel alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv. Daarnaast wordt er ook elke dag op tv sport uitgezonden. Elke dag is er NOS Studio Para Parijs, een late night programma van ongeveer 50 minuten gepresenteerd door Eline de Zeeuw. Het programma is iedere avond te zien op NPO 3. Donderdag is de uitzending om 22.20 uur.

Ook wordt er weer gezwommen in Parijs. In de ochtend gaan Thijs van Hofweegen (100m vrij, S6), Rogier Dorsman (100m school, SB11) en Thomas van Wanrooij (100 meter school SB13) zich proberen te plaatsen voor de finales die in de avond gezwommen worden.

Basketballers nog aan de bak

De Nederlandse rolstoelbasketballers maken geen kans meer op een medaille, maar moeten nog wel aan de bak. Zij kunnen nog maximaal vijfde worden en om 18.15 uur spelen zij tegen Frankrijk hun eerste plaatsingswedstrijd. Bij winst volgt een duel om de vijfde en zesde plek, bij verlies een duel om de zevende en achtste plek.