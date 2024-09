Reuters Duplantis is nipt sneller dan Karsten Warholm

NOS Sport • vandaag, 22:09 Duplantis bezorgt vriend Warholm slechte avond in buitengewone race over 100 meter

Een bijzondere sprintwedstrijd tussen twee vrienden en superatleten is gewonnen door Armand Duplantis. De wereldrecordhouder in het polsstokhoogspringen nam het woensdagavond in een demonstratiewedstrijd over 100 meter op tegen Karsten Warholm, wereldrecordhouder op de 400 meter horden.

De 28-jarige Noor Warholm en de 24-jarige Zweed Duplantis zijn twee sterren in de atletiek. Er werd in de sportwereld dan ook uitgekeken naar dit buitengewone duel, aan de vooravond van de Diamond League-wedstrijden in Zürich.

Reuters Fans van Duplantis

De tribune zat in Zwitserland vol met fans en grote namen uit de atletiek die deze wedstrijd niet wilden missen. Zij zagen hoe Warholm en Duplantis er een echte show van maakten. In boksuitrusting kwamen de twee één voor één de 'arena' binnen.

Reuters Duplantis en Warholm

Op papier leek de wedstrijd voorafgaand natuurlijk een ongelijke strijd. Een hordeloper tegen een polsstokhoogspringer. Maar de persoonlijke records op de 100 meter lagen niet eens zo gek ver uit elkaar.

Warholm noteerde in 2017 een tijd van 10,49, Duplantis liep in 2018 een tijd van 10,57.

Dat er een verrassing inzat bleek ook wel tijdens de race. Duplantis was razendsnel weg uit de startblokken en bleef de Noor over de hele 100 meter voor. Hij finishte uiteindelijk in een persoonlijk record van 10,37. Een tiende voor Warholm, die in 10,47 over de streep kwam.

Reuters Duplantis overhandigt het Zweedse tenue aan Warholm

Een pijnlijke avond voor de echte loper van de twee, Warholm. Hij zal het donderdag nog een keer voelen, dan moet hij de Diamond League-wedstrijd lopen in een Zweeds-tenue dat hij kreeg van een uiteraard erg vrolijke Duplantis.