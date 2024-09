Gratie voor dertig politieke gevangenen in Belarus

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Dat de gratie voor de dertig gevangenen iets te maken heeft met de volgende presidentsverkiezingen ligt niet voor de hand. Loekasjenko regeert al ruim dertig jaar met harde hand. De laatste vrije verkiezingen vonden plaats in 1994. Hij hoeft geen kiezers over de streep te trekken, want er is geen concurrentie en de verkiezingsuitslag staat bij voorbaat vast. Of Loekasjenko zal meedoen, blijft overigens de vraag. De kans daarop is heel groot, maar zelf suggereert Loekasjenko af en toe schalks dat de Belarussen langzaamaan 'moeten wennen aan het idee van een andere president'.

Het blijft dus speculeren. Misschien dat Loekasjenko hoopt op een mogelijke toekomstige dooi in de betrekkingen met het Westen, of simpelweg met een wat schoner blazoen de geschiedenis wil ingaan, al lijkt dat laatste onbegonnen werk. Volgens mensenrechtenorganisaties in Belarus zitten nog altijd meer dan 1300 mensen om politieke redenen vast en de repressie tegen andersdenkenden gaat onverminderd door."