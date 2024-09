Rolstoelbasketbalsters na moeizame zege naar halve finale Paralympische Spelen

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben met grote moeite de halve finales van de Paralympische Spelen in Parijs bereikt. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden won in de kwartfinales met 61-43 van Spanje.

Nederland, dat regerend paralympisch, wereld- en Europees kampioen is, geldt als absolute favoriet, maar had verrassend veel moeite met Spanje, dat in de groepsfase alle wedstrijden had verloren.