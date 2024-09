ANP Sherida Spitse

NOS Voetbal • vandaag, 17:36 Ajax-vrouwen na verlenging verder in voorronde Champions League, straks Twente

De voetbalsters van Ajax hebben in Brondby hun eerste wedstrijd in de eerste voorronde van de Champions League gewonnen. Tegen het Oekraïense FK Kolos Kovalivka werd het in de reguliere speeltijd 1-1, maar in de verlenging stelde Ajax orde op zaken door drie keer te scoren: 4-1.

De Amsterdammers bereiken daarmee de finale van het kwalificatietoernooi in Denemarken. Ook FC Twente komt in actie in de eerste voorronde. In Enschede wacht om 19.00 uur Cardiff City uit Wales.

Op achterstand

Ajax kreeg in de beginfase enkele kansen, maar zonder topscorer Romée Leuchter, die naar Paris Saint-Germain verkaste, en aanvalster Chasity Grant (nu Aston Villa) miste het slagkracht.

Na 25 minuten kwam de ploeg uit Oekraïne op voorsprong na een verdedigende fout. Een hoge voorzet werd opgepakt achter de Amsterdamse verdediging. Ook doelvrouw Regina van Eijk kon de boel niet redden.

Hoe werkt de Champions League? Nederland staat vijftiende op de Europese ranglijst en mag twee ploegen afvaardigen. Dat zijn FC Twente en Ajax. De groepsfase van de Champions League moet worden bereikt via voorronden. Daarin strijden zestien clubs in vier groepen van vier clubs om acht plekken in de kwartfinales. De clubs spelen in de groepsfase drie thuis- en drie uitwedstrijden. De groepsfase bij de vrouwen wordt in oktober, november en december afgewerkt.

Ajax ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Lily Yohannes kreeg een goede kans, maar schoot recht op de keepster. In de 65ste minuut was het eindelijk raak voor de ploeg van de nieuwe coach Hesterine de Reus. Hoekstra kopte binnen uit een voorzet van Noordam.

Ook na de gelijkmaker bleef Ajax, vorig seizoen nog kwartfinalist, aanvallen.

Verlenging

De Reus bracht spits Danique Tolhoek voor extra aanvalskracht, maar het lukte Ajax niet om onder de verlenging uit te komen. Daarin zorgde Lotte Keukelaar (18) uiteindelijk voor opluchting bij de Amsterdammers. De aanvalster passeerde twee verdedigsters en schoot raak in de korte hoek.

In de verlenging vielen de ballen voor Ajax wel binnen. Danique Noordman was alert bij een rebound (3-1) en Quinty Sabajo krulde de bal prachtig over de Oekraïense keepster.

Ajax speelt zaterdag in de finale van het kwalificatietoernooi, waar vier clubs aan deelnemen, tegen de winnaar van het duel tussen Brøndby IF en Fiorentina.

De winnaar van het toernooi gaat door naar de tweede voorronde van de Champions League. Succes in de tweede voorronde levert een plaats op in de groepsfase.