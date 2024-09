NOS Wielrennen • vandaag, 14:33 • Aangepast vandaag, 18:51 Tijdrijders zorgen voor medailleregen in Parijs: tweede goud voor Plat en Bangma

2:47 Bangma met tweede goud nog op koers voor Tristans triple in Parijs

De Nederlandse wielrenners hebben bij de Paralympische Spelen van Parijs keihard toegeslagen op de tijdrit. Jetze Plat, Tristan Bangma, Daniel Abraham Gebru, Mitch Valize en Marieke van Soest pakten goud in hun klasse.

En daar bleef het niet bij voor de Nederlandse paralympische ploeg. Ook dressuuramazone Demi Haerkens werd woensdag paralympisch kampioen. En het tennisduo Sam Schröder/Niels Vink pakte ook nog goud.

Daarmee is dag zeven tot nu toe verreweg de succesvolste dag van Nederland deze Spelen. Naast zes keer goud, werd er ook twee keer zilver en een keer brons gehaald.

Tweede goud

Voor de 33-jarige Plat, uitkomend in de H4-klasse, is het zijn tweede gouden plak deze Spelen. Afgelopen maandag was hij ook op de triatlon al de snelste. En daar blijft het wat hem betreft niet bij. Hij rijdt donderdag ook nog de wegrace en doet zondag mee aan de marathon.

In de tijdrit was het gat met de concurrentie niet groot. Het verschil werd gedurende de rit van Plat steeds kleiner, maar de Nederlander hield net genoeg over voor titelprolongatie. De nummer twee, de Oostenrijker Thomas Fruewirth, deed er een krappe drie seconden langer over.

Ook Bangma, die in de klasse voor visueel beperkte wielrenners rijdt, heeft inmiddels twee gouden medailles binnen. Hij hoopt vrijdag Tristans triple, geïnspireerd door de hattrick van Harrie Lavreysen bij de Olympische Spelen afgelopen zomer, te voltooien.

Bangma en zijn piloot Patrick Bos, die voorop de tandem zit en wel kan zien, waren gedurende 28,3 kilometer parcours aanvankelijk langzamer dan Elie de Carvalho en zijn piloot Mickael Guichard uit Frankrijk. Maar in het slot had de 26-jarige Bangma meer over dan De Carvalho en dook hij toch nog ruim onder de tijd van de Fransman.

Bekijk hier de reactie van Bangma en Bos en de reportage met Bangma na zijn eerste gouden medaille deze Spelen, bij de achtervolging op de baan.

Vincent ter Schure, die met piloot Timo Fransen rijdt, pakte het brons.

Valize en Gebru klasse apart

Valize was een klasse apart in de H5-klasse en prolongeerde zijn paralympische titel. De 29-jarige Limburger, die het handbiken ontdekte tijdens zijn revalidatietraject, haalde zelfs meerdere concurrenten, onder wie landgenoot Tim de Vries, onderweg in.

Hij wist het al toen hij over de finish kwam. Valize stak zijn duim omhoog, want hij was ruim twee minuten sneller dan nummer twee Loic Vergnaud uit Frankrijk.

Gebru was in de C5-klasse verreweg de snelste. De 39-jarige handbiker, die een onderontwikkeld linkerbeen heeft, prolongeerde daarmee zijn paralympische titel.

Ook in de wegwedstrijd gelden Gebru, die bij de openingsceremonie een van de Nederlandse vlaggendragers was, en Valize als een van de favorieten. Valize is ook op dat onderdeel de regerend paralympisch kampioen, Gebru pakte drie jaar geleden in Tokio het brons.

De klassen bij parawielrennen In Parijs omvat het parawielrennen handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste). Handbiken (H) is een discipline waarbij de sporter op een driewielige fiets rijdt die met de armen wordt aangedreven. De positie kan liggend of knielend zijn, afhankelijk van de beperking. Normale fietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5). Deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese. Tandems, voor visueel beperkten (VI of B). Tandemwedstrijden worden als duo gereden, waarbij de voorste renner de 'piloot' is en het voorwiel bestuurt. De achterste renner, de 'stoker', heeft doorgaans een visuele beperking. Bij tri-cycling (T) rijdt de renner op een fiets met drie wielen, waarbij alleen het voorwiel stuurt. Deze discipline is bedoeld voor renners met een zware cerebrale parese (CP) of vergelijkbare aandoeningen.