Getty Images Tristan Bangma (achterop) met piloot Patrick Bos

Bangma met tweede goud nog op koers voor Tristans triple in Parijs

Tristan Bangma heeft zijn tweede gouden medaille van deze Paralympische Spelen in Parijs te pakken. Na het goud op de achtervolging op de baan was hij in de tijdrit op de weg ook de snelste in de klasse voor visueel beperkte wielrenners.

Vincent ter Schure pakte het brons. Het zilver was voor de Fransman Elie de Carvalho.

Tristans triple

De 26-jarige Bangma is met zijn tijdritzege nog steeds op koers voor drie keer goud, oftewel Tristans triple, geïnspireerd door de hattrick van Harrie Lavreysen bij de Olympische Spelen afgelopen zomer.

Bangma, die drie jaar geleden in Tokio nog zesde werd in de tijdrit op de weg, kan zijn triple morgen voltooien. Dan staat de wegrace op het programma.

Na zijn eerste gouden medaille deze Spelen spraken we Tristan Bangma.

2:28 Geïnspireerd door Harries hatrrick gaat Bangma in Parijs voor Tristans triple

In het parcours van 14,2 kilometer met start en finish in Clichy-sous-Bois, een voorstad van Parijs, waren twee klimmetjes opgenomen. De Fransman De Carvalho en zijn piloot Mickael Guichard, die voorop de tandem zit en wel kan zien, vlogen ervandoor en zetten snellere tussentijden neer dan Bangma en zijn piloot Patrick Bos.

Maar De Carvalho stortte in het laatste deel in. Ze kwamen na 34.23,73 over de finish. Dat was even de snelste tijd, maar Bangma dook daar ruim onder. De Nederlander klokte 34.11,02.

Ter Schure, die met piloot Timo Fransen rijdt, kwam binnen in 34.53,92 en dat was net genoeg voor de derde plaats. Daarmee eindigde hij ten opzichte van de tijdrit in Tokio, toen hij zilver pakte, één plaats lager.

De klassen bij parawielrennen In Parijs omvat het parawielrennen handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste). Handbiken (H) is een discipline waarbij de sporter op een driewielige fiets rijdt die met de armen wordt aangedreven. De positie kan liggend of knielend zijn, afhankelijk van de beperking. Normale fietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5). Deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese. Tandems, voor visueel beperkten (VI of B). Tandemwedstrijden worden als duo gereden, waarbij de voorste renner de 'piloot' is en het voorwiel bestuurt. De achterste renner, de 'stoker', heeft doorgaans een visuele beperking. Bij tri-cycling (T) rijdt de renner op een fiets met drie wielen, waarbij alleen het voorwiel stuurt. Deze discipline is bedoeld voor renners met een zware cerebrale parese (CP) of vergelijkbare aandoeningen.