NOS Wielrennen • vandaag, 10:39 • Aangepast vandaag, 11:14 Debutant Van Soest pakt paralympisch tijdritgoud, Haenen op zes tellen naar zilver

Marieke van Soest heeft bij haar debuut op de Paralympische Spelen op indrukwekkende wijze goud gewonnen op de tijdrit in de T1/2-klasse. Op het 14,2 kilometer lange parcours rond Clichy-sous-Bois was ze veel sneller (25.47,87) dan de Zwitserse Celine van Till (zilver) en de Deense Emma Lund (brons).

Van Soest, die eenzijdig verlamd is en rijdt op een driewieler, zoals iedere renster in de T1/2-klasse, werd in 2022 al eens wereldkampioen tijdrijden en in de wegrace. In Parijs behaalde ze de grootste triomf uit haar carrière. De manier waarop was indrukwekkend: het verschil met de concurrenten was enorm.

Van Soest reed Van Till, de Zwitserse die vrijwel alle wereldbekers wint, op ruim twee minuten achterstand. De Deense Lund kwam op ruim drie minuten achterstand over de finish.

Chantal Haenen is net geen paralympisch kampioen tijdrijden op de weg geworden. In Parijs was de 27-jarige Nederlandse zes seconden langzamer dan de Amerikaanse winnares Oksana Masters (23.45,20) en dus moest ze genoegen nemen met het zilver.

Brons ging naar de Chinese Sun Bianbian, die ruim tachtig seconden langzamer was dan Haenen.

Het scheelde niks tussen Haenen en Masters bij het handbiken, zoals de sportdiscipline wordt genoemd, in de categorie H5. Bij het eerste tussenpunt op de 14,2 kilometer lange tijdrit met start en finish in Clichy-sous-Bois, was Haenen een halve minuut sneller dan de Amerikaanse, Maar Masters vloog over het parcours in het tweede deel van de race.

Voor Haenen, die in 2015 haar benen verloor bij een verkeersongeluk, in 2017 werd opgemerkt door de Nederlandse wielerbond en in 2021 en 2023 de wereldtitel pakte in het handbiken, is het zilver haar eerste paralympische medaille.

Geen schande

Dat Haenen het tegen Masters aflegde, was geen schande; Masters won paralympisch goud op de tijdrit en de wegrace bij de Spelen van Tokio. In meerdere sporten is ze actief: ze won al paralympische medailles in het roeien en meerdere titels in het langlaufen op de Paralympische Winterspelen.

De andere Nederlandse deelneemster Jennette Jansen, als H4-atleet in de gecombineerde H4/H5-klasse, eindigde net naast het podium. De 56-jarige Jansen, die al paralympisch atletiekgoud won in 1988, kwam ruim een halve minuut later over de streep dan Sun.

Later op de woensdag, de eerste dag in het paralympische wielrennen op de weg, komen acht Nederlandse mannen het parcours op rond Clichy-sous-Bois, aan de rand van Parijs. 's Middags komen Tristan Bangma, Vincent ter Schure, Martin van de Pol, Daniel Abraham, Mitch Valize, Tim de Vries, Mark Mekenkamo en Jetze Plat de weg op.

Regerend paralympisch tijdritkampioen Plat jaagt na zijn goud op de triatlon op zijn tweede gouden medaille.

De klassen bij parawielrennen In Parijs omvat het parawielrennen handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste). Handbiken (H) is een discipline waarbij de sporter op een driewielige fiets rijdt die met de armen wordt aangedreven. De positie kan liggend of knielend zijn, afhankelijk van de beperking. Normale fietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5). Deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese. Tandems, voor visueel beperkten (VI of B). Tandemwedstrijden worden als duo gereden, waarbij de voorste renner de 'piloot' is en het voorwiel bestuurt. De achterste renner, de 'stoker', heeft doorgaans een visuele beperking. Bij tri-cycling (T) rijdt de renner op een fiets met drie wielen, waarbij alleen het voorwiel stuurt. Deze discipline is bedoeld voor renners met een zware cerebrale parese (CP) of vergelijkbare aandoeningen.