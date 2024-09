Reuters Frances Tiafoe

NOS Sport • vandaag, 10:02 Eindelijk weer Amerikaanse finalist op US Open: Tiafoe vs. Fritz in halve finales

Er gaat voor het eerst sinds Andy Roddick in 2006 een Amerikaan de mannenfinale van de US Open halen. Frances Tiafoe neemt het in de halve eindstrijd op tegen zijn landgenoot Taylor Fritz.

Roddick was in 2009 op Wimbledon ook de laatste Amerikaanse man die in de finale van een grandslamtoernooi stond.

Tiafoe stevende in de halve finales hard op een zege in vier sets af, toen hij tegenstander Grigor Dimitrov zag opgeven: 6-3, 6-7 (5), 6-3, 4-1. Fritz had zich eerder op de Amerikaanse avond al ontdaan van Alexander Zverev.

Tiafoe en Dimitrov schotelden het publiek in de tweede set schitterende rally's voor. De door Dimitrov gewonnen tiebreak eindigde echter nogal curieus, met drie dubbele fouten (twee van Dimitrov en één van Tiafoe).

In de slotfase van set drie verstapte Dimitrov zich. Een medische time-out bracht geen soelaas voor de mondiale nummer 9 en niet veel later gaf de Bulgaar op.

Koolhof verliest in kwartfinales op laatste grandslamtoernooi Voor Wesley Koolhof zit het laatste grandslamtoernooi uit zijn carrière erop. De 35-jarige dubbelspecialist verloor in New York met zijn Kroatische partner Nikola Mektic in de kwartfinales van het Amerikaanse koppel Nathaniel Lammons en Jackson Withrow: 6-1, 6-7 (5), 6-4. Koolhof is bezig aan het laatste seizoen van zijn loopbaan. Hij stond in 2020 en 2022 in de finale van de US Open. Vorig jaar won hij Wimbledon, waarmee zijn grootste doel was bereikt: het winnen van een grandslamtitel. De voormalige nummer 1 van de wereld besloot eind vorig jaar zijn carrière na 2024 te beëindigen.

Tiafoe, de nummer twintig van de wereld, stond in 2022 ook al eens in de halve finales in New York. "Je gaat me zien tegen een andere Amerikaan, het wordt geweldig. Het wordt de grootste wedstrijd uit onze carrière, we kennen elkaar al sinds we 14 jaar zijn", zei hij.

Het is voor het eerst sinds de US Open van 2005 dat twee Amerikanen elkaar treffen in de halve finales van het mannenenkelspel op een grandslamtoernooi. Toen waren dat Andre Agassi en Robby Ginepri.

De overige twee halvefinalisten op de US Open komen uit partijen Jannik Sinner-Daniil Medvedev en Jack Draper-Alex De Minaur.