ANP De Oekraïense minister Koeleba was in april nog in Den Haag

NOS Nieuws • vandaag, 09:09 Meer wijzigingen in Oekraïens kabinet: ook minister Koeleba stapt op

Ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba heeft zijn ontslag ingediend. Dat meldt voorzitter Stefansjoek van het Oekraïense parlement, nadat president Zelensky gisteren een aantal wijzigingen in zijn kabinet bekend had gemaakt.

Gisteravond zei Zelensky al dat drie ministers hun ontslag hadden ingediend. Dat ging om de ministers die verantwoordelijk waren voor de oorlogsindustrie, voor justitie en voor milieu. Een vooraanstaand parlementslid zei toen al dat er vandaag meer ontslagen en ook benoemingen zouden volgen. Inmiddels zouden zeker zeven ministers zijn vertrokken.

Bekend in het buitenland

De 43-jarige diplomaat Dmytro Koeleba was sinds 2020 minister en in het buitenland is hij het bekendste gezicht uit het kabinet van Zelensky. De afgelopen 2,5 jaar reisde hij haast onafgebroken langs hoofdsteden in de wereld om financiële en militaire steun te vergaren in de strijd tegen Rusland.

Zo was hij in april in Den Haag om te spreken op een internationale conferentie over juridische vervolging van Russische agressie.

Nieuwsuur had in april nog een interview met Dmytro Koeleba:

11:01 'Het verdedigen van je moederland is een plicht, geen keuze'

De ingediende ontslagen moeten nog wel worden besproken in het parlement, zegt voorzitter Stefansjoek. In het kabinet van Zelensky zijn zeker vijf posten al een tijd niet bezet. Zo is er nu geen minister van Landbouw en ook geen minister van Infrastructuur.

'Belangrijke herfst'

Vermoedelijk hangt het vertrek van de ministers samen met de manier waarop de oorlog tegen Rusland verloopt. Oekraïne slaagt er niet in om een eind te maken aan de Russische bombardementen en aan het front in de regio Donetsk verliest het leger steeds meer terrein.

Volgens president Zelensky is het noodzakelijk dat de regering wordt gewijzigd. "De herfst wordt uiterst belangrijk. Het overheidsapparaat moet zo georganiseerd zijn dat we alle resultaten kunnen bereiken die we nodig hebben", zei hij gisteren in een videoboodschap.

Naast de ministers zou ook een aantal hoge ambtenaren opstappen. Volgens een decreet dat werd gepubliceerd op de presidentiële website heeft Zelensky inmiddels onder meer zijn economisch adviseur ontslagen.