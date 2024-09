Provicom In een van de schepen zit een gat

Twee schepen botsen op Schelde-Rijnkanaal in Zeeland

Twee binnenvaartschepen zijn vannacht tegen elkaar gebotst op het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland in Zeeland. Beide schepen liepen schade op, in een van de schepen zit een groot gat in de romp.

Volgens Omroep Zeeland botsten de 135 meter lange Zwitserse tanker Unigas 3 en de 110 meter lange Duitse tanker Marten Deymann frontaal. Dat gebeurde rond 02.45 uur. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doen onderzoek.

Volgens een persfotograaf raakten twee opvarenden gewond door de botsing. Zij zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekend.

Kreekraksluizen

De aanvaring gebeurde bij de voorhaven van de Kreekraksluizen. Aan deze sluizen vindt momenteel onderhoud plaats. Vanwege de werkzaamheden is slechts één kolk beschikbaar en moeten schepen langer wachten voordat ze gebruik kunnen maken van de sluizen. Het is nog onduidelijk of de werkzaamheden iets te maken hebben met de aanvaring.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de aanvaring geen invloed heeft gehad op de doorstroming van de scheepsvaart. Ook zijn geen vloeistoffen in het water gelekt. De schepen zijn later in de nacht afgemeerd.