Nieuwe poging om boeg van gezonken vrachtschip in Noordzee te bergen

Het wrak ligt op zo'n veertig meter diepte en was al in twee stukken gezaagd. Het voorste deel zou gisternacht worden geborgen, maar de relingen waar de kettingen van de hijskraan aan zaten, bezweken onder het gewicht van het wrak.

Of de nieuwe poging is gelukt, is nog onduidelijk, meldt de Duitse omroep NDR. Het is de bedoeling dat ook de boeg met een drijvende kraan omhoog wordt getakeld, wordt leeggepompt en vervolgens op een ponton wordt gehesen waarop ook de rest van het schip ligt.