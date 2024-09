NOS Sport • vandaag, 00:01 Parijs vandaag: tafeltennisster Van Zon en rolstoelbasketbalsters in kwartfinales

Sla de carrousel over NOS Het programma van de zevende dag van de Paralympische Spelen in Parijs

Elke paralympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Vandaag dag 7.

Een dag vol kwartfinales, halve finales en finales. En dus een dag met medaillekansen. In de ochtend maken de handbikers Chantal Haenen en Jennette Jansen en tri-biker Marieke van Soest zich op voor de individuele tijdritten op de weg.

De 56-jarige Jansen pakte in Tokio nog het brons bij de tijdrit en het goud in de wegwedstrijd. De bijna dertig jaar jongere Haenen werd in Tokio vierde op de tijdrit en doet in Parijs een gooi naar een medaille vandaag.

In de middag is het aan de Nederlandse mannen. Zo worden daar in de verschillende klassen de individuele tijdritten gereden. Jetze Plat gooit hoge ogen en wil zijn tweede gouden medaille deze spelen veroveren.

Dressuur

Na het zilver van dressuuramazone Rixt van der Horst gisteren, maken Sanne Voets en Demi Haerkens zich op voor hun kür op muziek. Voets veroverde in Tokio nog drie medailles: twee keer goud en zilver met het Nederlandse dressuurteam in de landenfinale.

Paralympische Spelen bij de NOS De Paralympische Spelen duren tot en met zondag 8 september. Vrijwel alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers zijn live te volgen via de streams op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS Live-app op je tv. Daarnaast wordt er ook elke dag op tv sport uitgezonden. Elke dag is er NOS Studio Para Parijs, een late night programma van ongeveer 50 minuten gepresenteerd door Eline de Zeeuw. Het programma is iedere avond te zien op NPO 3. Woensdag is de uitzending om 22.20 uur.

Tegen het middaguur gaat het los bij het tafeltennis. Drievoudig paralympisch kampioen Kelly van Zon komt in actie in de kwartfinales van het enkelspel en hoopt met een zege haar weg naar het goud te kunnen vervolgen.

Tennisfinales

Daarna gaan we snel van de tafel naar het gravel. Op de banen van Roland Garros spelen Sam Schröder en Niels Vink de finale in het dubbelspel bij de quads. Diede de Groot en Aniek van Koot staan in de halve finales van het enkelspel. Alle wedstrijden zijn live te volgen op de livestreams en worden voorzien van commentaar.

Kwartfinale rolstoelbasketbal

We sluiten de dag af met de rolstoelbasketbalsters. In de kwartfinale nemen zij het in de Bercy Arena op tegen Spanje. De regerend paralympisch, wereld én Europees kampioen is de grote favoriet voor de rolstoelbasketbaltitel. Die wedstrijd is live te volgen op de livestream met commentaar van Ronald van Dam.