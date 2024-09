Getty Images Kimberly Alkemade na haar paralympische titel op de 200 meter

NOS Sport • vandaag, 20:00 Alkemade troeft Van Gansewinkel af en pakt paralympisch goud: 'Wist het van tevoren'

Kimberly Alkemade heeft paralympisch goud veroverd op de 200 meter in de T64-klasse. Ze was in de finale landgenote Marlène van Gansewinkel te snel af.

"Ik voelde mezelf heel zelfverzekerd. Ik wist eigenlijk van tevoren als dat ik ging winnen", vertelde een dolblije Alkemade na de finish. "Ik kan het niet uitleggen, het was een voorgevoel, denk ik."

Na de series was al duidelijk dat het een Nederlandse strijd zou worden. Alkemade had haar serie gewonnen in 26,31, Van Gansewinkel liep een tijd van 26,36. Daarmee waren beiden ruim een seconde sneller dan de buitenlandse concurrentie.

Groot gat

In de finale startte Van Gansewinkel vanuit baan zes, Alkemade had baan acht. De 34-jarige Alkemade, die voor de tweede keer aan de Paralympische Spelen meedoet, had een sterke start en liep steeds verder uit. Ze finishte uiteindelijk in een tijd van 25,42.

Van Gansewinkel kon het haar niet heel lastig maken en kwam in 26,14 over de finish. Ze pakte daarmee wel het zilver. Alkemade was vooral verbaasd dat ze "met zo veel overmacht won", liet ze weten. "Ik vond op een gegeven moment dat de afstand zó groot was met de rest, dat ik dacht: wow, dat moet een goede tijd zijn."

3:20 Alkemade pakt goud op 200 meter in Parijs, Van Gansewinkel het zilver

Van Gansewinkel berustte in haar tweede plek. "Over de uitvoering van de race ben ik niet helemaal tevreden, maar ook als ik wel een perfecte race had gelopen, had ik het niet gehaald. Ze heeft me echt op kwaliteit verslagen."

"Ik rende best een goede bocht", analyseerde ze na afloop. "Maar toen lukte het gewoon niet meer. Ik heb nog gevochten op het eind, maar daar wordt het alleen maar slechter van. Het was hem gewoon niet."

Favoriet

De 29-jarige Van Gansewinkel is bezig aan haar derde Spelen en gold als de grote favoriet, want bij de vorige Spelen veroverde ze zowel op de 100 als de 200 meter de gouden medaille. Alkemade liep in Tokio naar het brons op de 200 meter.

Bekijk in de carrousel de reacties van Alkemade en Van Gansewinkel.

Maar de twee ontliepen elkaar het afgelopen jaar niet veel. Het wereldrecord van Alkemade werd tijdens de WK in mei gebroken door Van Gansewinkel, maar een maand later pakte Alkemade het wereldrecord weer terug.

Alkemade hoopte stiekem haar wereldrecord "nog iets te verscherpen". Maar daarvoor stond volgens haar niet genoeg wind. Desondanks noemde ze haar gouden race "onbeschrijfelijk mooi".

Nog niet klaar

Voor Van Gansewinkel en Alkemade zitten de Spelen er nog niet op. Op de 100 meter doet Van Gansewinkel een poging haar paralympische titel op die afstand wel te prolongeren en Alkemade kan voor de dubbel gaan, al hebben ze op dat onderdeel te maken met nóg een geduchte concurrent uit eigen land: Fleur Jong.

Bij de vorige Spelen troefde Van Gansewinkel Jong af, maar bij de afgelopen WK waren de rollen omgekeerd en won Jong.

De classificaties van para-atletiek uitgelegd De verschillende onderdelen van het para-atletiek worden aangeduid met een code. Deze bestaat uit een letter, gevolgd door een getal, waarbij het getal bestaat uit twee cijfers. Letter: T (= Track) of F (= Field) Getal: Eerste component (tientallen): visuele beperking verstandelijke beperking coördinatiestoornis (staand of zittend) kleine gestalte, amputatie of ledemaatafwijking rolstoel (race of worp) onderste ledemaat concurreert met prothese Het tweede cijfer in de classificatie verwijst naar de specifieke beperking binnen de bredere categorie die door het eerste cijfer wordt aangeduid. Waarbij geldt hoe lager het cijfer hoe groter de beperking. Een voorbeeld: bij T/F40-41 hebben we te maken met atleten met een dwerggroei. T42-44 verwijst naar atleten met beenamputaties of beenfunctiestoornissen, waarbij het tweede cijfer verdere onderscheidingen maakt tussen de niveaus van beperking.