Rolstoelbasketballers moeten het hoofd buigen voor Canada in kwartfinale

De Nederlandse rolstoelbasketballers zijn er op de Paralympische Spelen in Parijs niet in geslaagd om de halve finale te halen. In de kwartfinale was drievoudig paralympisch kampioen Canada te sterk: 79-67.

Nederland stond na de groepsfase op een derde plaats en kreeg Canada, de nummer twee van de andere poule, toebedeeld als tegenstander. Op voorhand geen reden om de handdoek in de ring te gooien, maar een geduchte tegenstander was het zeker.

De ploeg van bondscoach Cees van Rootselaar begon het eerste kwart goed en ging met een punt voorsprong het tweede kwart in. Daarna leken de Nederlandse basketballers het even kwijt en zette Canada het gas erop, vlak voor rust was het verschil opgelopen tot vijftien punten.

Puntje dichterbij

De Nederlandse mannen vochten voor wat ze waard waren en wisten in het derde kwart de score zo nu en dan terug te brengen naar een verschil van negen punten. Een kleiner verschil zat er in het derde kwart niet in. Aan het einde van het derde kwart had Nederland er slechts een puntje van af weten te snoepen.

De statistieken logen er bij Canada niet om, bijna zestig procent van de veldpogingen was raak. Tegenover 45 procent van Nederland. Ook bij de vrije worpen voerde Canada de boventoon: 88 om 58 procent.

Nederland beleefde in de slotminuten nog een kleine wederopstanding. Heel even leek het weer spannend te worden toen het verschil kort voor tijd nog teruggebracht werd naar zes. Canada hield het hoofd echter koel en kwalificeerde zich voor de halve finales in Parijs.

Rolstoelbasketbalsters

Ook de Nederlandse vrouwen staan in de kwartfinales van de Paralympische Spelen. In tegenstelling tot de Nederlandse mannen gelden de vrouwen als de grote favoriet voor de titel.

De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden is niet alleen regerend paralympisch kampioen, maar ook regerend wereld- en Europees kampioen.

De rolstoelbasketbalsters spelen morgenavond om 18.15 uur de kwartfinale tegen Spanje.

Hoe werkt het classificatiesysteem van het rolstoelbasketbal? Rolstoelbasketballers worden geclassificeerd op basis van hun handicap. Elke speler krijgt een score tussen 1 (zwaarste handicap) en 4,5 (lichtste handicap). Het totale aantal punten van de vijf spelers op het veld mag niet hoger zijn dan 14. Hierdoor staat er altijd een mix van hoge, midden, en lage punters op het veld. Lagepunters (1 en 1,5) zitten vaak lager in de stoel met een hogere rugleuning, terwijl hogepunters (4 en 4,5) meestal de centers zijn, hoog in de stoel met een zeer lage rugleuning. Dit puntensysteem zorgt ervoor dat teams eerlijk worden samengesteld, waardoor de sport toegankelijk blijft voor sporters met verschillende handicaps