De Groot en Van Koot naar halve finales, Vink finalist Paralympische Spelen Parijs

Diede de Groot en Aniek van Koot hebben de halve finales bereikt van de Paralympische Spelen van Parijs. Beide Nederlandse rolstoeltennissters versloegen in de kwartfinales hun opponent in twee sets. Niels Vink mag zich na een eenvoudige tweesetter finalist noemen.

Aniek van Koot gunde haar Chinese tegenstandster Li Xiaohui in de eerste set slechts één game. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar plaatste Van Koot op 6-5 de beslissende break. De Groot en Van Koot ontlopen elkaar in de halve finales, waardoor een Nederlandse finale dus mogelijk is in Parijs.