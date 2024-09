ANP Bedrijven in Europoort moesten affakkelen tijdens de stroomstoring

NOS Nieuws • vandaag, 13:01 Grote stroomstoring in Europoort na ruim twee uur opgelost

De stroomstoring in het westelijk deel van het Rijnmondgebied is opgelost. Huishoudens hebben weer elektriciteit en de bedrijven in het gebied worden een voor een weer aangesloten, melden netbeheerder Stedin en de beheerder van het hoogspanningsnet, Tennet.

"Alle 11.341 klanten hebben sinds 12.19 uur weer stroom", zegt Stedin. "De oorzaak van de storing wordt nog nader onderzocht."

De storing begon rond 10.00 uur. Goederentreinen konden niet rijden, bedrijven lagen stil en mensen zaten vast in de lift. In een deel van het gebied lagen ook de mobiele netwerken eruit. Verder reed de metro niet en meldde Rijnmond dat Stena Line en P&O Ferries zonder stroom zaten.

Ook grootverbruikers als BP en Exxon werden getroffen door de storing:

De storing begon in een verdeelstation in de Europoort, waar stroom wordt omgezet van hoogspanning naar midden- of laagspanning. Vanaf daar wordt de stroom verder verdeeld, bijvoorbeeld naar huishoudens in de regio.

"Het 150.000 volt hoogspanningsstation Europoort is spanningsloos geraakt", legde een Tennet-woordvoerder vanochtend uit. Volgens haar zat het hele bedrijventerrein Europoort zonder stroom. Tennet zei dat er wel vaker een storing is in het hoogspanningsstation, "maar dat het helemaal spanningsloos is, gebeurt niet vaak."

Er komt een uitgebreid onderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De automatische back-up van het verdeelstation werkte vanochtend niet, terwijl dat wel had gemoeten. "Daarom gaan we hier goed naar kijken, want we zijn hier ook erg verbaasd over."

Affakkelen

Vanwege de storing moesten bedrijven affakkelen. Bij affakkelen worden op een veilige manier overtollige gassen verbrand. Daarbij waren grote vlammen en rookwolken te zien. "De impact daarvan op het milieu is laag", zei Milieudienst Rijnmond.

Ook in Hoek van Holland, Brielle en Oostvoorne viel de stroom uit. De stroomstoring had geen impact op scheepvaart, meldde een woordvoerder van de Rotterdamse haven.