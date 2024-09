Getty Images Marlène van Gansewinkel na haar serie op de 200 meter

NOS Sport • vandaag, 12:39 Van Gansewinkel en Alkemade als topfavoriet naar paralympische finale 200 meter

Para-atleten Marlène van Gansewinkel en Kimberly Alkemade hebben in Parijs overtuigend de finale bereikt op de 200 meter in de klasse T64. Titelverdedigster Van Gansewinkel, die eerder deze Spelen al zilver veroverde bij het verspringen, won haar serie in 26,36.

Alkemade, die met 25,29 wereldrecordhoudster is, was ook de snelste in haar serie (26,31). In beide series gaf de nummer twee ruim een seconde toe.

De finale is vanavond om 19.53 uur en is live te zien op de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Reuters Kimberly Alkemade na haar serie op de 200 meter

De classificaties van para-atletiek uitgelegd De verschillende onderdelen van het para-atletiek worden aangeduid met een code. Deze bestaat uit een letter, gevolgd door een getal, waarbij het getal bestaat uit twee cijfers. Letter: T (= Track) of F (= Field) Getal: Eerste component (tientallen): visuele beperking verstandelijke beperking coördinatiestoornis (staand of zittend) kleine gestalte, amputatie of ledemaatafwijking rolstoel (race of worp) onderste ledemaat concurreert met prothese Het tweede cijfer in de classificatie verwijst naar de specifieke beperking binnen de bredere categorie die door het eerste cijfer wordt aangeduid. Waarbij geldt hoe lager het cijfer hoe groter de beperking. Een voorbeeld: bij T/F40-41 hebben we te maken met atleten met een dwerggroei. T42-44 verwijst naar atleten met beenamputaties of beenfunctiestoornissen, waarbij het tweede cijfer verdere onderscheidingen maakt tussen de niveaus van beperking.

Temmink niet naar finale

De 19-jarige Zara Temmink, de jongste deelnemer voor Nederland op deze Paralympische Spelen, slaagde er niet in om de finale op de 100 meter in de T13-klasse te bereiken.

Met haar tijd van 12,89 werd ze zesde in haar serie. Uiteindelijk miste ze de finale op 0,14.