NOS Nieuws • vandaag, 11:25 129 doden bij gevangenisuitbraak in Congo

In een gevangenis in Congo zijn minstens 129 mensen omgekomen bij een uitbraakpoging. Ze probeerden gisteren te ontsnappen uit Makala, een grote gevangenis in de hoofdstad Kinshasa.

Lokale media meldden gisterochtend dat er werd geschoten op gevangenen die een ontsnappingspoging deden. Eerst werden twee doden gemeld, later liep dat aantal hoog op.

De meeste mensen kwamen om het leven bij een stormloop in de gevangenis. Daarnaast werden 24 gevangenen gedood door 'waarschuwingsschoten'. Zo'n zestig gevangenen raakten gewond. Tijdens de stormloop werden ook vrouwelijke gevangenen verkracht.

Op video's die vermoedelijk in de gevangenis zijn gemaakt, zijn lichamen te zien die gruwelijk verminkt op de grond liggen. Die beelden zijn nog niet te verifiëren, dus het is niet zeker of ze gemaakt zijn na de uitbraakpoging.

Volgens de regering was de situatie binnen enkele uren onder controle en is er niemand ontsnapt.

Overvol

De minister van Justitie heeft aangekondigd dat de aanjagers van de ontsnappingspoging hard zullen worden aangepakt. Ook zei hij dat er een nieuwe gevangenis gebouwd zal worden om meer ruimte te krijgen in de overvolle Makala-gevangenis.

In de Makala-gevangenis is plaats voor 1500 gevangenen, maar er zitten minstens 12.000 mensen opgesloten. De meesten wachten nog op hun proces, meldde Amnesty International onlangs. Volgens de mensenrechtenorganisatie is er een schrijnend gebrek aan drinkwater en medicijnen in de gevangenis. Sommigen gevangenen stierven er van de honger.

In juli werden ruim 1200 gevangenen vrijgelaten om de gevangenis te ontlasten.

De Vlaamse omroep VRT schrijft dat de gevangenis in 1957 werd gebouwd, drie jaar voor het einde van het Belgische koloniale bewind. Vanwege de slechte omstandigheden wordt de gevangenis 'de hel van Kinshasa' genoemd.

In 2017 was er ook een uitbraak in Makala. Toen wist een religieuze sekte bij een aanval zo'n vijftig mensen te bevrijden.