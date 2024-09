ANP

vandaag, 09:44 Geëmotioneerd kondigt Suárez na 142 interlands afscheid aan bij Uruguay

Luis Suárez zet vrijdag een punt achter zijn interlandloopbaan. Na het WK-kwalificatieduel met Paraguay zwaait de 37-jarige aanvaller af bij de nationale ploeg van Uruguay.

Suaréz speelde 142 interlands en is met 69 treffers topscorer aller tijden van zijn land. De Uruguayaan, die in ons land voor FC Groningen en Ajax uitkwam, won in 2011 de Copa América.

"Het is iets waar ik lang over heb nagedacht", zei Suárez met tranen in de ogen op een persconferentie. "Ik ben ervan overtuigd dat dit het juiste moment is."

Uruguay speelt vrijdag voor eigen publiek in de WK-kwalificatie tegen Paraguay. "Ik hoop dat het iets onvergetelijks wordt, met mijn familie en vele anderen om me heen. Het moet een groot feest worden, met natuurlijk een overwinning."

Handsbal en hap

Op het WK van 2010 was Suaréz de held van Uruguay. Hij sloeg een kopbal van Dominic Adiyiah in de verlenging uit het doel, kreeg rood, maar Uruguay haalde na strafschoppen de halve finale. Daarin was Oranje te sterk.

Suaréz haalde op het WK van 2014 ook de voorpagina's. Hij beet Giorgio Chiellini en werd voor vier maanden geschorst. Tegenwoordig speelt de oud-speler van FC Groningen. Ajax, Liverpool en FC Barcelona voor Inter Miami.