NOS Voetbal • vandaag, 06:43 Transfermarkt dicht: de zes opvallendste transfers in binnen- en buitenland

Met de transfer van Steven Bergwijn naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië was er maandagavond op de valreep nog een grote transfer in Nederland op te tekenen. Verder zorgde 'deadline day' niet voor enorm veel spektakel.

Wel waren er eerder deze zomer een paar spraakmakende transfers. Wij hebben de meest in het oog springende op een rijtje gezet.

In Nederland:

1. Wout Weghorst

De transfer die de meeste tongen losmaakte: Wout Weghorst naar Ajax. De spits uit Borne wilde aan het begin van de transferperiode heel graag naar FC Twente, tot Ajax om de hoek kwam kijken.

Ajax Wout Weghorst tekende vorige week bij Ajax

De aanvaller, die op het EK nog schitterde met de winnende treffer tegen Polen, maakte vlak voor het einde van de transferperiode de overstap van Burnley naar Amsterdam. Daar gaat hij de strijd aan met Brian Brobbey en Chuba Akpom.

2. Lutsharel Geertruida

Feyenoord hoopte de slotweek van de transferperiode door te komen zonder het vertrek van Lutsharel Geertruida, Santiago Gimenez en David Hancko. Dat lukte niet. Geertruida maakte voor ongeveer 20 miljoen euro een transfer naar RB Leipzig, waar hij Xavi Simons tegenkomt. Feyenoord haalde met Jordan Lotomba van OGC Nice een vervanger binnen.

3. Mats Wieffer

De kassa rinkelde deze zomer bij Feyenoord. Mats Wieffer was een van de eerste spelers die vertrok uit Rotterdam.

Pro Shots Mats Wieffer

Voor meer dan 30 miljoen euro maakte de middenvelder de overstap naar Brighton & Hove Albion. Ook voor hem werd een vervanger aangetrokken. Zuid-Koreaans international Hwang In-beom kwam naar De Kuip.

4. Daniele Rugani

Een huurtransfer, maar toch: Daniele Rugani naar Ajax was een verrassing. De Italiaanse verdediger, die sinds 2012 voor Juventus speelt, moet meer defensieve zekerheid bieden aan de defensie die vorig seizoen in de eredivisie 61 doelpunten tegen kreeg. Hij wordt waarschijnlijk de verdediger die naast Josip Sutalo gaat plaatsnemen in het hart van de verdediging.

5. Steven Bergwijn

Die transfer kwam toch nog als een duveltje uit een doosje. Technisch directeur Alex Kroes liet maandagochtend nog ontvallen dat hij geen beweging meer op de transfermarkt verwachtte, maar dat gebeurde alsnog. Al-Ittihad meldde zich voor de buitenspeler. Ajax spoorde meteen een vervanger op en richtte zijn pijlen op Kamaldeen Sulemana van Southampton.

NOS De meest in het oog springende transfers in de eredivisie

6. Arne Slot

Tot slot. Geen transfer van een speler, maar van een trainer. Al zeer vroeg in de transferperiode werd succescoach Arne Slot door Liverpool bij Feyenoord weggekaapt. Uiteindelijk betaalde de Engelse club 11 miljoen euro voor de trainer die afgelopen weekend al meteen naam vestigde door met 0-3 te winnen bij Manchester United.

In het buitenland:

1. Kylian Mbappé

In het buitenland was de allergrootste transfer natuurlijk de overstap van Kylian Mbappé naar Real Madrid.

EPA Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain ontving geen cent voor de Franse steraanvaller, maar qua naam en qua impact was er geen transfer die meer teweegbracht. Liefst 85.000 fans namen de moeite om hem alleen al te zien bij zijn presentatie. Inmiddels hebben de supporters van Real ook kunnen genieten van de eerste doelpunten van de topaanvaller.

2. Julián Álvarez

De allerduurste transfer van deze periode werd gemaakt door Julián Álvarez. Voor ongeveer 75 miljoen euro maakte de Argentijn de overstap van Manchester City naar Atlético Madrid.

NOS De grootste transfers in Europa

Met die prijs bleef hij de rest van de getransfereerde spelers ver voor: Dominic Solanke was de nummer twee op die ranglijst. Voor meer dan 60 miljoen vertrok de Braziliaan van Bournemouth naar Tottenham Hotspur.

3. Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt ging voor 45 miljoen euro naar Manchester United, de club van Erik ten Hag. De verdediger van Bayern München moet het gat opvullen dat Raphael Varane achterliet.

4. Noussair Mazraoui

In het kielzog van Matthijs de Ligt kwam ook Noussair Mazraoui naar Old Trafford. De rechtsback werkte net als De Ligt bij Ajax al samen met Ten Hag en is nu herenigd met de oefenmeester.

NOS De grootste Nederlandse transfers in Europa

5. Teun Koopmeiners

Wel, niet, wel, niet. Deze transfer sleepte lang voort. De overstap van Atalanta naar Juventus viel op doordat Koopmeiners gedurende de afwikkeling van zijn transfer weigerde te trainen en te spelen voor Atalanta.

Uiteindelijk kwam het goed voor de Nederlander. Hij verhuisde voor meer dan 50 miljoen euro naar Juventus. Daar deed Koopmeiners afgelopen weekeinde voor het eerst mee in een 0-0 gelijkspel tegen AS Roma.

6. Crysencio Summerville

Tot slot, Crysencio Summerville. Ooit spelend voor FC Dordrecht, ADO Den Haag en Feyenoord, maar nu voor 30 miljoen euro de overstap gemaakt naar West Ham United. Dat viel ook de bondscoach op, die hem opnam in de voorselectie van Oranje. Hij haalde de definitieve selectie niet.