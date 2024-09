Medvedev ondanks brandalarm simpel naar kwartfinales en treft nu mogelijk Sinner

De wedstrijd van maandag werd nooit spannend, al kreeg de Portugees in zowel de eerste als de tweede set wel kansjes om de service van Medvedev te breken. Maar die breekpunten werden vakkundig weggewerkt of om zeep geholpen door de matig spelende Portugees.

Wedstrijd gestaakt

In de derde set had Borges een opleving, dat leverde hem zelfs een breek op in de derde game: 2-1.

In de spannende vierde game was er een curieus moment. De scheidsrechter legde de wedstrijd stil omdat het brandalarm af was gegaan in de ruimte waar de lijnentechnologie wordt bediend.