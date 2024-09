Geen tweede medaille De Jong: na paralympisch goud verspringen zesde plek op 100 meter

Joël de Jong heeft na zijn goud bij het verspringen ietwat teleurstellend geen paralympisch medaille gewonnen op de 100 meter sprint. In de categorie T63 finishte hij als zesde (12,20).

Het goud ging verrassend naar de 19-jarige Amerikaan Ezra Frech (12,06). Zilver was voor de Deen Daniel Wagner. Brons ging naar de Braziliaan Vinicius Goncalves Rodrigues.

De Jong, bij wie in 2007 zijn linkerbeen werd geamputeerd wegens botkanker, was als een van de favorieten op de 100 meter sprint (T63) naar Parijs gekomen. In 2023 veroverde hij de wereldtitel op de sprintafstand.