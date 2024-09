Getty Images

NOS Sport • vandaag, 13:32 • Aangepast vandaag, 14:32 De Groot soeverein, Schröder en Vink op medaillekoers op volle dag rolstoeltennis

In wat af en toe leek op een trainingspartij heeft Diede de Groot zich geplaatst voor de kwartfinales van het paralympisch rolstoeltennis toernooi in Parijs. In 44 minuten veegde de Nederlandse de Israëlische Maayan Zikri van de baan: 6-0, 6-0.

Als regerend paralympisch kampioen en grote favoriet voor het goud is De Groot voor niets minder dan de paralympische titel naar Parijs gekomen. De Groot speelt dinsdag vanaf 12.00 uur in de kwartfinales.

Op het oranje, paralympische gravel van Roland Garros plaatsten eerder op de maandag Sam Schröder en Niels Vink zich zonder moeite voor de halve finales in het enkelspel voor mannen (quads).

Schröder had aan twee sets in minder dan een uur genoeg tegen de Braziliaan Leandro Peña: 6-1, 6-2. Vink deed het nog sneller. In 41 minuten verpulverde hij Robert Shaw en gunde de Canadees geen enkele game: 6-0, 6-0.

In de halve finales van het enkelspel treft Schröder dinsdag de Israëliër Guy Sasson. Vink speelt dan tegen de Turk Kaplan of de Brit Lapthorne.

Wat is quad? In het rolstoeltennis heb je drie categorieën: vrouwen, mannen en quad. In alle categorieën heb je enkelspel- en dubbelspeltoernooien. Quad is de categorie waar tennissers meedoen met een beperking in een van de armen of elders in het bovenlichaam. Quad-spelers hebben vaak hun racket aan hun hand bevestigd, sommige deelnemers rijden in elektrische rolstoelen.

Schröder, winnaar van paralympisch zilver in Tokio, en Vink, winnaar van paralympisch brons in Tokio, kennen elkaar goed. Ze zijn regerend paralympisch kampioen in het quad-dubbelspel: woensdag spelen ze samen voor titelprolongatie de finale.

Zeven partijen in totaal

En er is meer Nederlands rolstoeltennis op maandag in Parijs: in totaal zeven wedstrijden met Nederlanders op de baan.

Na De Groot meldt Ruben Spaargaren zich op het court Philippe- Chatrier voor zijn partij in de derde ronde van het enkelspel voor mannen tegen de Fransman Gaetan Menguy.

Net als De Groot speelt ook Aniek van Koot haar tweederondepartij, zij komt in de derde wedstrijd op het court Suzanne Lenglen in actie tegen de Japanse Manami Tanaka.

Tom Egberink tennist ook, voor een plek in de kwartfinales van het enkelspel voor mannen, tegen de Spanjaard Daniel Caverzaschi.

Ook Maikel Scheffers speelt tegen een Spanjaard, Martin de la Fuente, voor een plek in de kwartfinales.