NOS Sport • vandaag, 11:43 Plat nog lang niet klaar na triatlongoud: 'Ook al met volgende races bezig'

Geen tranen of uitzinnige overwinningskreet van Jetze Plat, als hij als eerste over de streep komt bij de para-triatlon. Hij is namelijk bezig aan een grotere missie, en die is nu pas echt begonnen.

"Ik had hier eigenlijk alleen maar kunnen verliezen", zei de absolute favoriet voor de zege. "En ik ben ook al heel erg bezig met de volgende races."

1:43 Plat nog lang niet klaar na triatlongoud: 'Had hier alleen maar kunnen verliezen'

Die eerstvolgende race is woensdag. Dan gaat Plat op jacht naar goud op de para-marathon. Zondag wil hij zijn derde en vierde goud winnen bij het para-wielrennen (tijdrit en wegrace).

"Het is één pakket, net als in Tokio", zei Plat. "Ik kan er nu al wat meer van genieten, maar het is wel weer een langzame machine die nu is aangezet."

Champs-Élysées

Voor de 33-jarige Plat was het laatste gedeelte van de triatlon al een triomftocht. Hij had een dikke voorsprong op zijn naaste achtervolger, de Oostenrijker Florian Brungraber.

Over de klinkers van de Champs-Élysées snelde hij vervolgens naar de zege. "Ik kon de power leveren die ik wilde leveren. Dit was heel vet. De klinkers waren te doen: hoe harder je gaat over die steentjes, hoe minder last je er van hebt."

De triatlon werd door de slechte waterkwaliteit in de Seine meermaals uitgesteld. "In zo'n race merk je dat dat toch wel wat gedaan heeft. Ik ging gisteren nog met onzekerheid naar bed, vroeg me af of het wel doorging. Maar het was uiteindelijk prachtig."

Schippers kwelling

Voor Geert Schipper, die uiteindelijk als derde eindigde en brons veroverde, was het laatste gedeelte van de race juist een kwelling. Technische problemen zorgden ervoor dat hij zijn kansen op een zilveren medaille in rook zag opgaan.

1:58 Bronzen Schipper had zilver kunnen pakken: 'Had technisch probleem met m'n fiets'

"Halverwege had ik geen kracht meer in mijn shifter, ik kon niet meer schakelen. Ik was een koffiemolentje aan het draaien de laatste rondes."

"Ik lag op een hele mooie, solide tweede plek en toen werd ik bijgehaald. Dat was wel balen. Ik wist hoe sterk ik was en wat ik kon. Toen voelde ik de bodem onder mij wegzakken."